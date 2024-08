AMD: aggiornato driver del kernel Linux XDNA per Ryzen AI

All’inizio dell’anno AMD ha pubblicato un driver Linux XDNA open source su GitHub per supportare l’IP NPU API Ryzen presente nei nuovi SoC mobile Ryzen. A metà luglio, AMD ha iniziato il processo di invio del driver per la revisione. Ciò in modo che potesse funzionare verso il kernel Linux principale all’interno del sottosistema acceleratore “accel“. A distanza di due settimane è arrivata una seconda revisione dello stesso driver. AMDXDNA v2 è stato pubblicato come patch per supportare le NPU AI AMD Ryzen. L’iterazione v2 presenta alcune piccole modifiche al codice e altri piccoli lavori come risultato della revisione anticipata del codice raccolta nelle ultime tre settimane.

Come riportato dallo sviluppatore Lizhi Hou nelle patch dedicate, NPU è un acceleratore di inferenza AI integrato nelle CPU client AMD basato sull’architettura AMD XDNA. Consente un’esecuzione efficiente di applicazioni di apprendimento automatico come CNN, LLM, ecc. I componenti di AMD NPU includono una matrice affiancata di processori AMD AI Engine e un microcontroller che esegue il firmware NPU responsabile dell’elaborazione dei comandi, della configurazione dell’array AIE e della gestione dell’esecuzione. Non mancano poi PCI EP per il controllo host del dispositivo NPU, interconnessione per collegare i componenti NPU e SRAM per l’utilizzo da parte del firmware NPU e hardware di traduzione degli indirizzi per l’accesso protetto alla memoria host da parte di NPU. Sono infine supportati più contesti simultanei isolati associabili all’array AI Engine spazialmente e/o temporaneamente. Il driver è concesso in licenza GPL-2.0, ad eccezione dell’intestazione UAPI che è concessa in licenza GPL-2.0 CON Linux-syscall-note.Fine modulo

AMD: driver del kernel AMDXDNA non sarà pronto per Ubuntu 24.10

Finora il driver kernel Linux AMDXDNA ha un software open source user-space che lo supporta, ovvero Xilinx XRT e AMD AIE Plugin per IREE. Infine, arriverà anche AMD Unified AI Software Stack. Bisognerà capire come verranno esaminate le patch v2. La speranza è che questo driver del kernel AMDXDNA venga ritenuto pronto per l’unione nel ciclo successivo, che sarà Linux 6.12 e che è anche il kernel Long Term Support (LTS) di quest’anno. La finestra di unione di Linux 6.12 si apre a settembre, ma la versione stabile non uscirà prima di fine novembre. Ciò mette purtroppo AMDXDNA fuori dalla portata di Ubuntu 24.10 per il supporto Ryzen AI NPU ready-to-use. Per farla breve, si spera che nel 2025 si possa assistere a un’esperienza AMD NPU/AI più solida e ready-to-use su Linux.