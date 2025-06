AMD conferma nuovi Ryzen in arrivo per la piattaforma AM5

AMD ha confermato l’arrivo di nuove CPU per la piattaforma AM5, vale a dire Ryzen 5 9600X3D, Ryzen 5 9600 e la serie Ryzen 9000 PRO, che sono stati confermati attraverso i recenti driver “SI Driver for Radeon”, di cui le relative informazioni sono state scoperte dall’insider X MelodicWarrior.

AMD: nuovi processori Ryzen per AM5 scoperti nei driver recenti

La CPU più interessante è di sicuro AMD Ryzen 5 9600X3D, la variante più accessibile della linea Ryzen 9000 con tecnologia 3D V-Cache, ideale per chi vuol realizzare un PC da gioco dal prezzo abbastanza accessibile. Dotato di 6 core, 12 thread e un singolo CCD con tecnologia V-Cache di seconda generazione, offre 64 MB di cache L3, per un totale di 96 MB, garantendo ottime prestazioni nei titoli più recenti a un prezzo competitivo. Il TDP e la frequenza dovrebbero essere simili a quelli del Ryzen 5 9600X.

Il Ryzen 5 9600, invece, è una CPU che in realtà è disponibile ormai da tempo, ma ora è destinata principalmente al segmento embeded. Include 6 core, 12 thread, funzionanti a una frequenza massima di 5,2 GHz, 32 MB di cache L3 e un TDP di 65W, il chip è stato progettato per OEM e SI (integratori di sistemi), il che spiega la scarsa disponibilità di versioni retail o boxed, anche se la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Infine, AMD ha presentato la nuova serie di processori desktop Ryzen 9000 PRO, che include quattro modelli: Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745, Ryzen 5 PRO 9645 e Ryzen 5 PRO 9400. Non è ancora chiaro se questi chip siano basati sull’architettura “Granite Ridge” o su un’architettura diversa.

Secondo l’insider MelodicWarrior, AMD Ryzen 5 9600X3D potrebbe essere disponibile all’acquisto tra la fine del terzo trimestre e l’inizio del quarto, anche se inizialmente solo per gli integratori di sistemi. Alle numerose novità per la piattaforma AM5 si aggiunge anche il Ryzen 7 9700F, mentre l’azienda non ha ancora abbandonato la precedente piattaforma AM4 lanciando il nuovo Ryzen 5 5500X3D.