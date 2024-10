AMD migliora le prestazioni dei Ryzen AI 300 su Linux

AMD ha da poco rilasciato un nuovo pacchetto di patch per Linux, con l’obiettivo di ottimizzare e migliorare le prestazioni delle sue CPU più recenti, nello specifico i più recenti SoC Ryzen AI 300 “Strix Point”, i quali includono NPU pensate per eseguire compiti IA locali.

Le nuove patch AMD sono state annunciate nella nuova lista di posta elettronica e includono diversi correttivi che consentono ai Ryzen AI 300 un funzionamento corretto ed entro i giusti parametri, rilevando gli esatti valori massimi per quanto riguarda frequenza e altri valori.

“I design eterogenei di AMD come i processori della serie Ryzen AI 300 hanno più tipi di core che possono raggiungere diversi valori di clock massimi.

Questa serie usa la funzione CPUID Fn_0x80000026 per rilevare tali processori e per configurare correttamente il numeratore boost che viene usato per calcolare la frequenza massima.

I processori eterogenei AMD includono due tipi di core:

-Prestazioni

-Efficienza

Ogni tipo di core ha diversi valori di prestazioni più elevati configurati dalla piattaforma. Driver come “amd_pstate” devono identificare il tipo di core per impostare correttamente un numeratore boost appropriato per calcolare la frequenza massima.

X86_FEATURE_HETERO_CORE_TOPOLOGY viene usato per identificare se il SoC supporta il tipo di core eterogeneo leggendo il CPUID leaf Fn_0x80000026.

Sui core delle prestazioni viene usato il fattore di scala di 196. Sui core di efficienza il fattore di scala è il valore riportato come le prestazioni più elevate. I core di efficienza hanno le stesse classifiche di core preferite.”