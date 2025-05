AMD Radeon RX 9060 XT: presentazione ufficiale il 21 maggio

AMD ha finalmente annunciato la data di presentazione ufficiale della Radeon RX 9060 XT, la sua proposta di fascia media che competerà con la RTX 5060 Ti di Nvidia. Come già anticipato in precedenza, il nuovo modello sarà disponibile in configurazioni memoria da 8 e 16GB di VRAM, con una frequenza massima superiore alla RX 9070 XT.

AMD Radeon RX 9060 XT presentata ufficialmente il 21 maggio

Similmente al modello top di gamma, anche per la Radeon RX 9060 XT AMD ha svelato un modello di riferimento, che però non verrà commercializzato. La presentazione ufficiale è fissata per il 21 maggio al Computex di Taipei, dove l’azienda di Sunnyvale svelerà ulteriori prodotti legati al settore dell’intelligenza artificiale, oltre che per il gioco.

L’infografica pubblicata sull’account ufficiale AMD Gaming mostra una scheda grafica Radeon RX 9060 XT con un sistema di raffreddamento a doppia ventola, rappresentativo del modello di riferimento. Viene chiaramente indicato che si tratta di un “Rendering artistico, non disponibile per l’acquisto”, motivo per cui non vedremo mai in vendita un modello di riferimento della scheda.

Reminder! Join AMD on May 21 as we reveal what’s next in gaming, AI PCs, and more. @JackMHuynh, SVP and GM of Computing and Graphics Group, along with industry leaders and partners showcase what is built to power the next level. 📺 https://t.co/pm4j6pSYEg pic.twitter.com/94LdU29mAz — AMD Gaming (@AMDGaming) May 14, 2025

Dal rendering condiviso da AMD, si può dedurre che la RX 9060 XT avrà un singolo connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin, suggerendo un TDP di circa 200W o anche inferiore. Le versioni personalizzate, in particolare quelle overcloccate, potrebbero ovviamente richiedere più energia, e i partner di terze parti potrebbero aggiungere un ulteriore connettore per supportare la frequenza maggiore.

Per quanto riguarda le specifiche principali, la 9060 XT di AMD dovrebbe includere 2048 Stream Processor e, come già accennato inizialmente, sarà disponibile in varianti da 8 GB e 16 GB di memoria, accompagnate da un’ampiezza bus di 128-bit che conferisce alla scheda un bandwidth di 322,3 GB/s.. L’azienda sembra puntare principalmente sulla versione da 16 GB, dato che l’edizione da 8 GB che arriverà successivamente. Non resta che attendere l’evento del Computex, che si svolgerà a fine mese, tra pochissimo, per tutti i dettagli.