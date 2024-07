AMD RDNA4 "GFX12": supporto del driver Linux abilitato di default

Il supporto del driver grafico AMD RDNA4 “GFX12” sembra essere in buone condizioni. Proprio per questo AMD sta pensando di abilitare il supporto del driver grafico di prossima generazione “out of the box” con le ultime patch. Nelle scorse ore, in coda nel ramo DRM è stata inserita una patch che elimina il controllo sperimentale del supporto hardware per GFX12. Il commit recita semplicemente: “abilitalo per impostazione predefinita“. Pertanto, si può dedurre che il supporto dei driver Linux GFX12.0.0 e GFX12.0.1 sia in condizioni sufficientemente buone da poter essere abilitato in modo sicuro per impostazione predefinita. A questo punto, il supporto dei driver Linux dovrebbe essere caricato solo per il prossimo hardware RDNA4 se si utilizza amdgpu .exp_hw_support=1 override dell’opzione del modulo.

AMD RDNA4: nuove schede grafiche RDNA4 al CES 2025?

Questa patch è un buon segno per il supporto del driver grafico open source AMD RDNA4 Linux prima del lancio. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che AMD potrebbe lanciare le sue schede grafiche RDNA4 verso la fine dell’anno. Inoltre, alcuni hanno sollevato la possibilità che possano utilizzare il CES 2025 a gennaio per il debutto delle loro nuove schede grafiche. In ogni caso è bello vedere ora il supporto abilitato per impostazione predefinita per questo codice. Ciò potrebbe anche significare che probabilmente sarà anche inclusa in Linux 6.11. AMD ha già inviato le patch finali di RDNA 4, quindi l’arrivo sul nuovo Linux sembra essere ormai imminente.

Sebbene il supporto sia ora abilitato per impostazione predefinita, AMD probabilmente offrirà ulteriori ottimizzazioni delle prestazioni e qualsiasi altra nuova funzionalità RDNA4 in futuro. Probabilmente c’è ancora più margine di miglioramento per quanto riguarda i driver RadeonSI, Gallium3D (OpenGL), RADV e AMDVLK Vulkan attorno al supporto GFX12/RDNA4. Per saperne nuovi dettagli sul prossimo driver grafico di AMD è comunque necessario attendere comunicazioni ufficiali, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.