AMD Ryzen AI 300: Variable Graphics Memory e AFMF 2

AMD ha annunciato nuovi driver in versione Technical Preview che introducono due interessanti novità per i processori Ryzen AI 300. Gli utenti troveranno due nuove opzioni nell’applicazione AMD Software: Adrenalin Edition, ovvero Variable Graphics Memory (VGM) e AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), che consentono di incrementare le prestazioni dei giochi.

Variable Graphics Memory

Variable Graphics Memory (VGM) permette agli utenti di convertire fino al 75% della RAM di sistema in memoria grafica dedicata (vRAM). Per impostazione predefinita, la GPU Radeon integrata nei processori Ryzen AI 300 ha una memoria dedicata di 512 MB. Utilizzando la specifica opzione in AMD Software: Adrenalin Edition è possibile incrementare la memoria assegnata alla GPU (AMD consiglia di non scendere sotto i 16 GB per la memoria di sistema).

Ad esempio, scegliendo l’impostazione Media su un notebook con 32 GB di RAM, 8 GB verranno convertiti in 8 GB di vRAM. Dopo il riavvio, la GPU potrà sfruttare 7,5 GB di memoria dedicata. La funzionalità consente di eseguire giochi che hanno un requisito minimo in termini di vRAM. Con Variable Graphics Memory si ottiene anche un leggero aumento degli fps. I primi test mostrano però risultati variabili.

Usando il nuovo ASUS Zenbook S 16 si ottiene l’incremento maggiore con il gioco Control (da 54 a 65 fps), mentre con altri la differenza è minima. In alcuni casi si verifica una diminuzione degli fps.

AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) sfrutta invece l’intelligenza artificiale per generare nuovi frame e quindi incrementare gli fps. Combinando AFMF 2, VGM e HYPR-RX si possono superare i 60 fps a 2880×800 pixel in diversi giochi, tra cui Far Cry 6, Horizon Zero Dawn Complete Edition, F1 23 e Marvel’s Guardians of the Galaxy.