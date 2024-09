American Express down, 26 settembre: cosa succede? (update)

Sono da poco trascorse le 11:30 di giovedì 26 settembre 2024 e, da una ventina di minuti circa, si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un down che interessa i servizi online di American Express. Come sempre, a restituire una fotografia della situazione fedele aggiornata in tempo reale sono i feedback inviati dagli utenti e raccolti dal portale Downdetector.

Il down di American Express ferma sito e app

Abbiamo avuto modo di verificare direttamente e, dall’applicazione mobile, non viene mostrato correttamente il saldo della carta, sostituito da un generico n/a (not available, non disponibile). Ecco uno screenshot appena catturato da smartphone.

La situazione è del tutto simile se si prova a effettua un tentativo passando dall’interfaccia Web. In questo caso, il sito mostra il messaggio di errore Stiamo riscontrando delle difficoltà temporanee , invitando a riprovare più tardi. A volte si riesce a superare il primo step, arrivando al passaggio successivo in cui si esegue l’invio dell’SMS per la verifica dell’account, ma senza poter arrivare a completare con successo l’autenticazione.

Al momento non si registrano comunicazioni ufficiali da parte di American Express, né attraverso i siti né mediante i profili social. Non è dato a sapere nemmeno quanto sia esteso il down, né le tempistiche necessarie per il ripristino dei servizi.

Come sempre accade, quando un down interessa improvvisamente un servizio finanziario, i disagi possono essere anche molto pesanti. Tra questi, l’impossibilità di accedere ai propri conti oltre all’indisponibilità degli strumenti per effettuare transazioni o ricevere pagamenti.

Aggiornamento (26/09/2024, 11.53): il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector negli ultimi minuti è in leggero aumento.

Aggiornamento (26/09/2024, 13.35): i feedback sono in forte diminuzione, il problema sembra essere rientrato. Da una verifica, possiamo confermare che i servizi online di American Express sono tornati a funzionare regolarmente. Non sono state fornite spiegazioni di quanto accaduto nelle ultime ore.