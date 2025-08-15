Amministrazione Trump acquisisce una quota di Intel?

Dopo aver chiesto le sue dimissioni, Donald Trump ha cambiato opinione su Lip-Bu Tan in seguito all’incontro avvenuto alla Casa Bianca. Ora si scopre il probabile motivo di questo repentino dietrofront. Secondo le fonti di Bloomberg, il governo statunitense potrebbe acquisire una quota di Intel. Il valore delle azioni alla Borsa di New York sono aumentate del 7,4%.

Partecipazione statale in Intel

Il Presidente degli Stati Uniti ha confermato che NVIDIA e AMD pagheranno il 15% delle entrate derivanti dalla vendita di GPU in Cina. Ora il governo statunitense potrebbe addirittura diventare azionista di Intel, dover aver concesso all’azienda californiana un sussidio di 8 miliardi di dollari in base al CHIPS and Science Act (alla Casa Bianca c’era ancora Biden).

Trump sembra quindi intenzionato a partecipare attivamente al business dei chip. Nel caso di Intel, l’eventuale acquisizione di una quota potrebbe accelerare la costruzione della fabbrica in Ohio. Il CEO Lip-Bu Tan aveva comunicato un rallentamento per allineare la spesa con la domanda.

Secondo le fonti di Bloomberg sono in corso discussioni tra le parti. Non c’è ovviamente nessuna conferma ufficiale. Il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato:

La discussione su accordi ipotetici dovrebbe essere considerata una speculazione a meno che non venga annunciata ufficialmente dall’amministrazione.

Questo è invece il commento di un portavoce di Intel:

Intel è profondamente impegnata a sostenere gli sforzi del Presidente Trump per rafforzare la leadership tecnologica e manifatturiera degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con l’amministrazione Trump per promuovere queste priorità condivise, ma non commenteremo voci o speculazioni.

Secondo Mira Ricardel, Sottosegretaria al Commercio durante la prima amministrazione Trump, l’acquisizione di una quota potrebbe dare al governo degli Stati Uniti influenza e informazioni sulle attività di Intel in un modo che non sarebbe possibile con leggi e sussidi.