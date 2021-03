Anche i mancini possono usare un mouse verticale

Una persona ogni dieci è mancina. Una persona ogni dieci, quindi, spesso si trova a guardare con curiosità ai mouse verticali senza potervi mettere mano, poiché la particolare forma di questi strumenti impedisce una loro riprogrammazione. I mancini che intendono provare un mouse verticale, quindi, devono acquistare modelli appositi. Come questo, ad esempio:

Il mouse verticale CSL ha un prezzo decisamente accessibile (19,99 euro) ed offre anche a chi preferisce l’uso della mano sinistra un’esperienza pienamente fluida con pulsanti e scorrimento. Tutto, semplicemente, è ribaltato: l’angolo della mano sinistra può così seguire la curvatura “a vela” del mouse, i controlli sono debitamente disposti a portata di indice e medio, la rotellina è facilmente raggiungibile ed il pollice domina la scena sull’ampio incavo laterale.

Con soli tre euro aggiuntivi è possibile attingere ad un modello similare, ma con il vantaggio della connessione wireless. Per mancini e senza filo, dunque:

Anche per mouse particolari come quelli verticali, insomma, le soluzioni non mancano. In quest’ultimo caso il costo è di appena 22,53 euro.