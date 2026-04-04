 Ancora pochi giorni per l'offerta Engie: prezzo luce e gas fisso per un anno
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Ancora pochi giorni per l'offerta Engie: prezzo luce e gas fisso per un anno

Con Engie ti metti al riparo dal rincaro dei prezzi di luce e gas. Così avrai la tranquillità di bollette sempre prevedibili e a costi ridotti.
Ancora pochi giorni per l'offerta Engie: prezzo luce e gas fisso per un anno
Green Risparmio energetico
Con Engie ti metti al riparo dal rincaro dei prezzi di luce e gas. Così avrai la tranquillità di bollette sempre prevedibili e a costi ridotti.

Le bollette di luce e gas stanno diventando una spada di Damocle per moltissime famiglie italiane. Se anche tu hai iniziato a notare aumenti o temi che i rincari possano arrivare da un momento all’altro, puoi metterti al riparo adesso con Engie.

Con l’offerta PuntoFisso 12 Mesi di questo fornitore puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno intero, con zero costi di attivazione. Oltre a questo, potrai contare su energia 100% rinnovabile. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe proposte da Engie.

Vai all’offerta di Engie

La promo di Engie scade l’8 aprile

Ecco le tariffe di Engie, che saranno valide per un anno a partire dalla data di attivazione:

  • Luce a 0,097€/kWh in tariffa monoraria
  • Gas a 0,3665€/Smc

Se il mercato salirà, tu non dovrai preoccuparti: il tuo prezzo sarà sempre quello per un anno. Così potrai pianificare tutto il resto e soprattutto smettere di vivere con l’incertezza ogni volta che arriva la bolletta.

A parte l’indubbio vantaggio delle tariffe, Engie è un fornitore speciale anche per altri motivi. Innanzitutto, le bollette arrivano via email, sono leggibili dallo smartphone e il pagamento avviene in automatico tramite domiciliazione bancaria. Non ci sono code da fare nè scadenze da ricordare.

La gestione del contratto è completamente online, sin dal momento dell’attivazione. Basta andare infatti sul sito di Engie e scegliere la tariffa più adatta alle tue esigenze. C’è la possibilità di scegliere una tariffa monoraria se sei spesso a casa, trioraria se consumi più la sera e nei weekend.

E nel caso dovessi cambiare idea dopo la firma del contratto, hai comunque 14 giorni per effettuare la disdetta. Ribadiamo che la promo in questione scade l’8 aprile: per attivarla bastano pochi minuti.

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Pubblicato il 4 apr 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
4 apr 2026
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