Ancora pochi giorni per l'offerta Engie: prezzo luce e gas fisso per un anno

Le bollette di luce e gas stanno diventando una spada di Damocle per moltissime famiglie italiane. Se anche tu hai iniziato a notare aumenti o temi che i rincari possano arrivare da un momento all’altro, puoi metterti al riparo adesso con Engie.

Con l’offerta PuntoFisso 12 Mesi di questo fornitore puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno intero, con zero costi di attivazione. Oltre a questo, potrai contare su energia 100% rinnovabile. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe proposte da Engie.

La promo di Engie scade l’8 aprile

Ecco le tariffe di Engie, che saranno valide per un anno a partire dalla data di attivazione:

Luce a 0,097€/kWh in tariffa monoraria

Gas a 0,3665€/Smc

Se il mercato salirà, tu non dovrai preoccuparti: il tuo prezzo sarà sempre quello per un anno. Così potrai pianificare tutto il resto e soprattutto smettere di vivere con l’incertezza ogni volta che arriva la bolletta.

A parte l’indubbio vantaggio delle tariffe, Engie è un fornitore speciale anche per altri motivi. Innanzitutto, le bollette arrivano via email, sono leggibili dallo smartphone e il pagamento avviene in automatico tramite domiciliazione bancaria. Non ci sono code da fare nè scadenze da ricordare.

La gestione del contratto è completamente online, sin dal momento dell’attivazione. Basta andare infatti sul sito di Engie e scegliere la tariffa più adatta alle tue esigenze. C’è la possibilità di scegliere una tariffa monoraria se sei spesso a casa, trioraria se consumi più la sera e nei weekend.

E nel caso dovessi cambiare idea dopo la firma del contratto, hai comunque 14 giorni per effettuare la disdetta. Ribadiamo che la promo in questione scade l’8 aprile: per attivarla bastano pochi minuti.