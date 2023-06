Android 13, diffusione molto lenta: che quota di mercato bassa!

Android 13 continua ad essere poco utilizzato su scala globale. La tendenza dei consumatori di tenere con sé smartphone vecchi per risparmiare, senza valorizzare dunque le notevoli feature e i vantaggi lato sicurezza introdotti con le ultime versioni del sistema operativo di casa Google, non permette all’iterazione più recente a noi accessibile di diffondersi. I dati ripresi da 9to5Google a inizio giugno parlano chiaro, ma gli utenti dovrebbero preoccuparsi?

Android 13 non si diffonde rapidamente

Rispetto alle rilevazioni dello scorso aprile Android 13 si trova installato sul 14,7% circa di tutti gli smartphone attivi con l’OS del robottino verde. La versione più diffusa a livello globale, invece, è Android 11 con uno share passato dal 23,5% al 23,1%: si tratta di un dato poco sorprendente, se si considera che l’aggiornamento ad “Eleven” è giunto nel settembre 2020, in un periodo in cui il mercato smartphone ha notato un incremento delle vendite a causa del COVID e di sconti correlati al boom del remote-working.

Dal periodo d’oro per il cambio di dispositivi elettronici è molto probabile che gli utenti, specialmente coloro che non hanno un buon rapporto con la tecnologia, non abbiano mai completato i major update successivi, rimanendo alla versione originale di Android installata dal distributore.

Android 12, dunque, si ferma al 16,3% e, sorprendentemente, Android 9 conta sul 12% degli smartphone a livello globale, pur essendo stato rilasciato nel 2018. O ancora, Android 8 si posiziona attorno all’8,3% e, in fondo alla classifica, Android 4.4 del 2013 conta sull’1,5%. Soltanto Android 8 è salito di 1,6 punti percentuali, mentre tutte le altre versioni – eccetto per la numero 13 – hanno notato un leggero calo, probabilmente per la combinazione tra il passaggio da Android ad iOS e l’aggiornamento agli ultimi major release dell’OS firmato Google.

Il consiglio dei produttori e degli esperti rimane quello di cambiare smartphone o passare ad Android 13 per ragioni di sicurezza, oltre che per praticità: senza gli aggiornamenti del sistema operativo, infatti, non arrivano nemmeno le patch più recenti per proteggere il dispositivo da minacce informatiche. Nel mentre, continua l’attesa per Android 14.