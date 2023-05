Android 14 Beta 2.1: app Google Camera continua a crashare

Non è passato molto tempo dalla distribuzione di Android 14 Beta 2.1, piccolo update della seconda beta pubblica dell’ultima iterazione del robottino verde. Al suo interno, ricordiamo, figurano in particolar modo numerosi bug fix per problemi importanti che compromettono l’utilizzo del sistema operativo, ergo degli smartphone Google Pixel nei quali può essere installato. Si tratta quindi di una patch molto utile, ma pur sempre imperfetta.

L’aggiornamento, infatti, a quanto pare sta causando problemi con l’app Google Camera, inutilizzabile per scattare fotografie in quasi qualsiasi contesto.

Android 14 Beta 2.1 compromette la fotocamera

I test effettuati da Android Police e le segnalazioni pubblicate da una quantità importante di utenti confermano gli arresti anomali ripetuti dell’app di sistema Google Camera, che impediscono infine il salvataggio delle nuove fotografie o dei video appena registrati. Nello specifico, stando a quanto affermato dai nostri colleghi, nei dispositivi delle serie Pixel 6 e 7 con Android 14 Beta 2.1 risulta impossibile passare dall’obiettivo principale all’ultra-grandangolare e viceversa, in quanto questo processo blocca l’app e causa l’arresto anomalo.

Fortunatamente, esistono dei metodi che consentono di evitare questo intoppo tecnico: quando si apre l’app della fotocamera è sufficiente passare alla modalità verticale e poi a quella standard per evitare l’arresto anomalo, indipendentemente dal numero di volte in cui si passa dall’obiettivo principale a quello ultrawide successivamente. Un altro metodo consiste nello scattare una foto utilizzando l’obiettivo principale non appena si apre l’app della fotocamera. Interessante notare, oltretutto, come l’app non si arresti se si registra un video con l’obiettivo ultrawide e poi si passa a quello primario.

In altri termini, si tratta di un bug alquanto bizzarro su cui sicuramente la squadra della Grande G sta già lavorando. Per ora, gli amanti dei test in anteprima che già hanno accesso ad Android 14 Beta 2.1 non potranno fare altro che affidarsi alle soluzioni sopra citate.