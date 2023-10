Android 14: lettore QR per aggiungere documenti a Google Wallet

I portafogli digitali sono applicazioni che permettono di pagare con il proprio smartphone, senza bisogno di usare contanti o carte fisiche. Google Wallet è un esempio di portafoglio digitale, che offre anche altre funzioni oltre al pagamento.

Con Google Wallet, infatti, si possono memorizzare e usare le carte fedeltà dei negozi, le chiavi dell’auto e alcuni documenti ufficiali come la patente o la carta d’identità. Questo rende il portafoglio digitale di Google molto utile per chi viaggia, perché può portare con sé tutto il necessario in un solo dispositivo.

Un nuovo aggiornamento di Android rende ancora più semplice e veloce scansionare i codici QR e aggiungere i pass a Google Wallet. Questo update fa parte della versione 23.42 di Google Play Services, che è un programma che gestisce le funzioni di base di Android.

Google Wallet diventerà ancora più facile da usare

Come anticipato, questo aggiornamento fa parte della versione 23.42 di Google Play Services, un’applicazione di sistema che collega le app ad altri servizi Google, ed è preinstallata su tutti i dispositivi Android che utilizzano l’ecosistema di Google.

Per aggiungere i pass a Google Wallet, gli utenti hanno due opzioni: scansionare un pass fisico o usare una foto. Se scelgono di scansionare un pass fisico, devono inquadrare il codice QR con la fotocamera del loro dispositivo. Se scelgono di usare una foto, devono selezionare la funzione “Scansione da foto” e scegliere una immagine dalla galleria del loro dispositivo.

In entrambi i casi, il codice QR deve essere valido e compatibile con Google Wallet. Quando il codice QR viene riconosciuto, appare un messaggio che dice “Aggiungere al portafoglio”. Gli utenti devono toccare il pulsante “Aggiungi” per aprire l’applicazione Google Wallet, dove possono vedere i dettagli del pass scansionato. Da lì, possono salvare il pass nel loro portafoglio digitale con un altro tocco.

L’aspetto più interessante, è che questa funzione si può attivare tramite un riquadro opzionale nel menu delle impostazioni rapide, che gli utenti possono personalizzare e accedere facilmente. Modificando il menu delle impostazioni rapide, l’utente può avviare lo scanner di codici QR integrato di Android con un solo tocco e scansionare subito i propri biglietti.