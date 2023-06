Android 14 monitorerà meglio la salute della batteria

Il team della Grande G sta continuando a cercare una soluzione per il crash di Google Camera su Android 14 Beta 2.1, ma non si tratta dell’unica attività in corso per quanto concerne la futura iterazione del sistema operativo del robottino verde. Sugli smartphone compatibili arriveranno molte funzionalità in futuro, alcune ancora in fase di sviluppo, altre già pronte per i test pubblici tramite la Beta riservata a Google Pixel e pochi altri modelli di produttori partner. Tra tali feature, spicca una novità particolare che servirà molto al monitoraggio dello stato di salute della batteria.

Android 14 svelerà più dettagli sulla batteria

A individuare questa feature inedita all’interno delle nuove API BatteryManager riservate ad Android 14 Beta è stato l’esperto Mishaal Rahman, come potete vedere dal thread sottostante.

I bought a used Pixel 7 Pro recently and thought it was a shame that Google's battery health feature hasn't been released. It'd be nice to see how many charge cycles it's had or the estimated % of its original capacity. Fortunately, Google's made it possible in Android 14! 🧵 pic.twitter.com/KXGtLwhJtU — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023

Esattamente come nel caso di iOS con Battery Health, a partire da Android 14 anche il robottino verde mostrerà informazioni importanti come la data di produzione del dispositivo e la data di primo utilizzo, assieme allo stato di salute della batteria e all’efficacia dei cicli di ricarica. Disponibile su GitLab e pronta per essere testata su telefoni con l’ultima beta di Android 14, questa feature permette a qualsiasi app con l’autorizzazione “BATTERY_STATS” di richiamare le API di sistema BatteryManager e mostrare le succitate informazioni.

Naturalmente allo stato attuale le statistiche potrebbero non essere del tutto accurate, trattandosi di una feature ancora in fase di sviluppo. Ad ogni modo, il futuro si prospetta più ricco di utility per osservare il corretto funzionamento degli smartphone Android, e molti utenti già non vedono l’ora di provarla, assieme a tante altre novità già confermate come la separazione del volume di notifiche e suoneria.