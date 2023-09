Android 14 Open Beta 1 avviata su OnePlus 11: tutti i dettagli

Siamo già al corrente dei ritardi nel lancio di Android 14, posticipato presumibilmente in vista del debutto di Google Pixel 8, la nuova linea di smartphone top di gamma della Grande G. Anche i maggiori produttori di smartphone hanno dovuto adeguarsi a queste nuove tempistiche con rinvii improvvisi, per il dispiacere delle rispettive community. Tuttavia, OnePlus ha comunque pensato di sorprendere gli utenti: dato il possibile, mancato rilascio di Android 14 per OnePlus 11 il 25 settembre, la società cinese ha deciso di avviare la fase Open Beta 1 per l’ultima versione del robottino verde.

OnePlus 11 ottiene Android 14 Open Beta 1: tutti i dettagli

Sul forum ufficiale della community il marchio asiatico ha comunicato di avere avviato la distribuzione di OxygenOS 14 Beta 1 per tutti gli utenti che si trovano in India e Nord America, in attesa di un eventuale rilascio anche in Europa. Al momento la società ha reso disponibili 5.000 slot per Beta Tester accettando richieste da sviluppatori e utenti esperti, pronti a mettere in gioco il loro OnePlus 11 per accedere a funzionalità esclusive in anteprima e fornire feedback al produttore.

Nel changelog ufficiale si leggono novità per le animazioni, per la sicurezza di fotografie e video con permessi inediti ad hoc, migliorie per l’Aquamorphic Design proprietario e un tracker delle emissioni di carbonio su AoD per mostrare quanta CO2 in meno è stata emessa camminando anziché usando l’automobile per spostarsi. Naturalmente non mancano problemi tecnici con certe funzionalità, tra cui lo swipe-up in certi contesti, la modalità Aereo e schermate nere all’avvio di certe applicazioni.

Non è chiaro se e quando OnePlus avvierà la fase Open Beta 1 per Android 14 anche in Italia. Ad ogni modo, il lancio di Android 14 è molto vicino: basterà aspettare qualche settimana per accedervi in maniera stabile, con molti meno bug.