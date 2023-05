Android 14 arriva su smartphone Samsung in anticipo: che sorpresa!

Nella giornata di oggi scopriremo più dettagli riguardo Android 14 nel contesto dell’evento Google I/O 2023, ma nel mentre in rete si parla già del futuro del sistema operativo del robottino verde su dispositivi di altri marchi. In particolar modo, in queste ore anche alcuni utenti Samsung hanno iniziato a notare l’avvio dei test di One UI 6.0 su alcuni smartphone, ovvero la prossima personalizzazione dell’OS basata su Android 14. Ecco i primi modelli coinvolti nella beta.

Samsung porta Android 14 sui suoi smartphone in anticipo

Stando al tweet pubblicato da tarunvats33, che trovate giusto qui sotto, la società sudcoreana avrebbe caricato sui suoi server l’aggiornamento S918BXXU1BWE2 per Samsung Galaxy S23 Ultra, indicando al lancio dei test di One UI 6.0. Ad accompagnarlo sarebbero, dunque, le patch F936BXXU2DWE1 e F721BXXU2DWD7 rispettivamente per Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, ovvero gli ultimi smartphone pieghevoli del marchio.

Breaking..!!! OneUI 6 :: Galaxy S23 Series FIRST OneUI 6 test build spotted on server today.. BUILD :: S918BXXU1BWE2/S918BOXM1BWE2/S918BXXU1BWE2 Share this awesome news to everyone🥳🥳 #OneUI6#GalaxyS23Ultra#galaxys23series #GalaxyUpdates pic.twitter.com/8xFqI8nmXw — Tarun Vats (@tarunvats33) May 9, 2023

Si tratta di una vera e propria sorpresa, dato che la fase di test di One UI 5.0 è iniziata nel luglio 2022. In altre parole, Samsung sembra intenzionata a spingere sugli aggiornamenti rapidi ad Android 14, portando tale OS su Galaxy S23, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 in occasione del lancio ufficiale anche per la gamma Google Pixel.

L’anno scorso, la serie Galaxy S22 ha iniziato a ricevere One UI 5.0 nell’ottobre 2022; con ogni probabilità, Samsung punterà per un lancio a fine settembre o inizio ottobre, rendendo la transizione pressoché immediata. Considerato però che al momento si tratta di semplici test interni, non ci resta che attendere la distribuzione di una beta pubblica al fine di comprendere meglio un’eventuale timeline per il rilascio del major update.