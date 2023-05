Google I/O 2023: Android 14 e nuovi Pixel

Mancano solo due giorni all’atteso keynote di apertura del Google I/O 2023 che verrà trasmesso in diretta su YouTube dallo Shoreline Amphitheater di Mountain View. Nelle ultime ore sono trapelate le specifiche del Pixel Tablet, mentre la stessa azienda californiana ha svelato il design del Pixel Fold. Questi due dispositivi saranno i protagonisti dell’evento, insieme al Pixel 7a. Non mancheranno ovviamente novità su Android 14 e Google Bard.

Android 14, Bard e tre Pixel

Android 14 è la prossima major release del sistema operativo. Attualmente gli sviluppatori possono testare la Beta 1 rilasciata il 12 aprile. Le nuove funzionalità sono molte e riguardano privacy, sicurezza e compatibilità con diversi fattori di forma. Disponibile anche il supporto per le passkey. Google dovrebbe inoltre svelare novità per Bard, tra cui il widget per i Pixel.

Per quanto riguarda i prodotti è certo l’annuncio di Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Pixel 7a è ovviamente la versione economica del Pixel 7. In base alle ultime indiscrezioni avrà uno schermo da 6,1 pollici con pannello OLED e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, processore Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Il Pixel Tablet era stato mostrato in anteprima ad ottobre 2022. Ora verrà annunciato ufficialmente da Google. In base alla pagina apparsa su Amazon Japan, il dispositivo avrà uno schermo da 10,95 pollici (2560×1600 pixel), processore Tensor G2, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il dispositivo più atteso è Pixel Fold, primo smartphone pieghevole di Google. L’azienda ha svelato il design, mentre le specifiche circolano online da diverse settimane: schermo interno da 7,6 pollici (2208×1840 pixel), schermo esterno da 5,8 pollici (2092×1080 pixel), processore Tensor G2, 12 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB di storage UFS 3.1, fotocamere frontale da 9,5 megapixel, interna da 8 megapixel e posteriori da 48, 10,8 e 10,8 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo 5x).

Possibile infine un’anticipazione sui Pixel 8 e Pixel 8 Pro che verranno annunciati in autunno. Il Google I/O può essere seguito in diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 19:00 del 10 maggio: