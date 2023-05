Google Bard, in arrivo widget IA in esclusiva su Google Pixel?

A quanto pare Google si sta preparando a rendere più facile e immediato l’accesso alla IA proprietaria Google Bard, consentendo ai possessori di smartphone – e futuri tablet – Google Pixel di utilizzarla tramite un semplice widget accessibile nella Home dei dispositivi interessati. Si tratterà, a quanto pare, di una esclusiva per i device della Grande G.

Google Bard integrato su Google Pixel

Stando a quanto ripreso da 9to5Google, infatti, l’IA Google Bard potrebbe arrivare su Android nel prossimo futuro con un widget per la Home, ovvero per la schermata iniziale principale dei dispositivi con sistema operativo del robottino verde. Non è chiaro al momento se il chatbot proprietario verrà integrato nell’app Ricerca Google, o se arriverà come applicazione autonoma di sistema con uno dei prossimi update. Un dettaglio è certo: si tratta di un passo fondamentale nell’integrazione avanzata, al contrario dell’attuale disponibilità esclusivamente mediante browser Web.

Le stringhe di codice analizzate dal detto portale non chiariscono cosa farà il widget, eccetto per il suo scopo: fornire un accesso diretto alle nuove conversazioni con Bard, eventualmente proponendo suggerimenti per qualsiasi conversazione in corso. In breve, dovrebbe diventare un assistente personale per qualsiasi attività, con eventuali impostazioni per assicurarsi che non risulti troppo invasiva.

Considerato che al momento Google Bard è utilizzabile da pochi utenti ed esclusivamente negli Stati Uniti, le prime novità riguardanti l’approdo nativo su mobile potranno essere provate soltanto da un numero limitato di possessori di smartphone Google Pixel.

Ma quando verranno svelate? Molto probabilmente ogni dettaglio verrà condiviso in occasione dell’imminente conferenza I/O 2023, durante la quale verrà mostrato anche Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole della società statunitense.