Android 15 eliminerà il bug dello scrolling dei Google Pixel

I Google Pixel sono indubbiamente degli smartphone altamente performanti, ma come qualsiasi altro prodotto della categoria non sono esenti da difetti. In particolare, molti utenti ravvisano problemi dal punto di vista software, in special modo per quel che riguarda la fluidità dello scrolling. Proprio a tal riguardo, Google ha confermato l’esistenza di un bug nel tracker del sistema operativo e ha fatto sapere che arriverà una soluzione, con il rilascio di Android 15.

Android 15 risolverà il bug dello scrolling su Google Pixel

Il fatto che Google abbia preso coscienza della situazione e intenda porvi rimedio è senz’altro una buona notizia, quella meno buona è però che toccherà attendere ancora parecchio per ottenere la risoluzione, visto e considerato che Android 15 è attualmente in fase di sviluppo – è stata da poco rilasciata la seconda Developer Preview – e che stando alle previsioni dovrebbe essere distribuito da inizio autunno.

Il report del bug relativo agli scatti nello scrolling dei device Google Pixel è stato infatti contrassegnato come risolto da “big G” sul suo bug tracker ufficiale. Ecco quanto scritto, che riportiamo testualmente in forma tradotta.

Le ottimizzazioni in corso nelle prestazioni e nella potenza sono previste per la prossima versione di Android. Questi includono miglioramenti che hanno un impatto positivo sul jank dell’interfaccia utente del sistema complessivo, nonché casi d’uso legati ad alcune applicazioni Android.

Da tenere presente che il report è stato aperto per la prima volta ad ottobre 2023, quando un utente aveva notato la cosa con una build beta di Android 14 in esecuzione su un Google Pixel 8 Pro. Da quel momento, molte persone sono intervenute con problemi simili, indicando che i problemi non si limitano allo smartphone in questione, anche se sembra che il device di punta del colosso di Mountain View ne soffra di più.