 iOS 26, iPhone risparmia la batteria da solo con l'Adaptive Power
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iOS 26, iPhone risparmia la batteria da solo con l'Adaptive Power

Adaptive Power di iOS 26 analizza l'uso dell'iPhone e ottimizza le prestazioni per risparmiare batteria senza sacrificare la velocità.
iOS 26, iPhone risparmia la batteria da solo con l'Adaptive Power
Tecnologia Mobile
Adaptive Power di iOS 26 analizza l'uso dell'iPhone e ottimizza le prestazioni per risparmiare batteria senza sacrificare la velocità.

Con iOS 26, arriva una funzione per tutti quelli che vivono con l’ansia da batteria scarica: Adaptive Power Mode, e non è il solito risparmio energetico. Questa modalità sfrutta il machine learning per analizzare come si usa l’iPhone, quali app massacrano la batteria, quante volte si ricarica. Tutto elaborato direttamente sul telefono, senza mandare dati in giro.

Ad esempio, se sa che la mattina si usa sempre Spotify per due ore, che il pomeriggio si apre Instagram, che la sera si guarda Netflix., si organizza di conseguenza per far arrivare a sera senza dover correre al caricabatterie.

Cosa fa davvero Adaptive Power (e quando lo fa) sull’iPhone

Non è una modalità che si attiva con un interruttore. Adaptive Power lavora dietro le quinte e interviene solo quando serve davvero. Ecco cosa modifica:

  • Riduce la luminosità dello schermo del 3%;
  • Limita le attività in background;
  • Attiva automaticamente il Low Power Mode al 20%;
  • Evita di rallentare il dispositivo durante l’uso intenso (fotocamera, giochi, ecc.).

Per funzionare al meglio, ha bisogno di almeno 7 giorni per “studiare” il proprio comportamento. Dopo di che, entra in azione in modo silenzioso ma efficace.

Quali iPhone supportano Adaptive Power e dove trovarlo

La funzione è attiva di default su:

  • iPhone Air;
  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max.

Negli altri modelli compatibili (iPhone 16, 16 Pro/Max, 16 Plus, 16e, 15 Pro/Max), è disattivata, ma si può attivare manualmente da: Impostazioni, Batteria, Modalità di alimentazione. È possibile anche scegliere se ricevere notifiche quando Adaptive Power entra in funzione, ma anche senza avvisi, continuerà a lavorare in background.

Adaptive Power è intelligente, ma non onnipotente. Quando si usano app che richiedono alte prestazioni, come la fotocamera o giochi con Game Mode, la modalità si disattiva temporaneamente per non compromettere l’esperienza. In pratica, sa quando deve risparmiare, e quando deve lasciare libero l’utente di spremere l’iPhone al massimo.

Fonte: Apple

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet

HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet
iPhone 16e a -130 euro: scegli la colorazione che vuoi tu

iPhone 16e a -130 euro: scegli la colorazione che vuoi tu
Meta Ray-Ban Display: dettagli tecnici e funzionalità

Meta Ray-Ban Display: dettagli tecnici e funzionalità
iPhone 18: indiscrezioni sul design dei modelli Pro

iPhone 18: indiscrezioni sul design dei modelli Pro
HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet

HONOR Pad X9a in FORTE SCONTO: che occasione il tablet
iPhone 16e a -130 euro: scegli la colorazione che vuoi tu

iPhone 16e a -130 euro: scegli la colorazione che vuoi tu
Meta Ray-Ban Display: dettagli tecnici e funzionalità

Meta Ray-Ban Display: dettagli tecnici e funzionalità
iPhone 18: indiscrezioni sul design dei modelli Pro

iPhone 18: indiscrezioni sul design dei modelli Pro
Tiziana Foglio
Pubblicato il
18 set 2025
Link copiato negli appunti