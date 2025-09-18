iOS 26, iPhone risparmia la batteria da solo con l'Adaptive Power

Con iOS 26, arriva una funzione per tutti quelli che vivono con l’ansia da batteria scarica: Adaptive Power Mode, e non è il solito risparmio energetico. Questa modalità sfrutta il machine learning per analizzare come si usa l’iPhone, quali app massacrano la batteria, quante volte si ricarica. Tutto elaborato direttamente sul telefono, senza mandare dati in giro.
Ad esempio, se sa che la mattina si usa sempre Spotify per due ore, che il pomeriggio si apre Instagram, che la sera si guarda Netflix., si organizza di conseguenza per far arrivare a sera senza dover correre al caricabatterie.
Cosa fa davvero Adaptive Power (e quando lo fa) sull’iPhone
Non è una modalità che si attiva con un interruttore. Adaptive Power lavora dietro le quinte e interviene solo quando serve davvero. Ecco cosa modifica:
- Riduce la luminosità dello schermo del 3%;
- Limita le attività in background;
- Attiva automaticamente il Low Power Mode al 20%;
- Evita di rallentare il dispositivo durante l’uso intenso (fotocamera, giochi, ecc.).
Per funzionare al meglio, ha bisogno di almeno 7 giorni per “studiare” il proprio comportamento. Dopo di che, entra in azione in modo silenzioso ma efficace.
Quali iPhone supportano Adaptive Power e dove trovarlo
La funzione è attiva di default su:
- iPhone Air;
- iPhone 17;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max.
Negli altri modelli compatibili (iPhone 16, 16 Pro/Max, 16 Plus, 16e, 15 Pro/Max), è disattivata, ma si può attivare manualmente da: Impostazioni, Batteria, Modalità di alimentazione. È possibile anche scegliere se ricevere notifiche quando Adaptive Power entra in funzione, ma anche senza avvisi, continuerà a lavorare in background.
Adaptive Power è intelligente, ma non onnipotente. Quando si usano app che richiedono alte prestazioni, come la fotocamera o giochi con Game Mode, la modalità si disattiva temporaneamente per non compromettere l’esperienza. In pratica, sa quando deve risparmiare, e quando deve lasciare libero l’utente di spremere l’iPhone al massimo.