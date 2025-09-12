iPhone Air ha la porta USB-C in titanio stampata in 3D

Il nuovissimo iPhone Air che è stato presentato da Apple in occasione dell’evento dedicato alla nuova gamma di smartphone dell’azienda andato in scena questo martedì si caratterizza per la sua estrema sottigliezza… ma non solo! Il colosso di Cupertino ha infatti rivelato che il dispositivo è dotato di una porta USB-C in titanio stampata in 3D, una caratterista questa che offre alcuni vantaggi.

iPhone Air: i vantaggi della porta USB-C in titanio stampata in 3D

In particolare, Apple riferito che la porta USB-C in titanio stampata in 3D offre tre vantaggi rispetto a una prodotta con un processo convenzionale: è più sottile, è più forte e utilizza il 33% in meno di materiale per essere più rispettosa dell’ambiente.

Apple descrive questo metodo come una forma di additive manufacturing che consiste nel creare l’oggetto strato dopo strato partendo da polveri metalliche basate su un modello CAD. La medesima tecnica è già stata adoperata per la realizzazione delle casse di Apple Watch Ultra e delle versioni in titanio di Apple Watch Series 10 e 11.

Nonostante questa innovazione di produzione, la porta USB-C di iPhone Air è limitata a velocità USB 2 fino a 480 Mb/s per il trasferimento dati cablato.

Unitamene ai dettagli in questione, il gruppo capitanato da Tim Cook ha fatto sapere che iPhone Air è prodotto con il 45% di energia rinnovabile, proveniente da fonti come eolico e solare lungo tutta la filiera. Lo smartphone è stato progettato per durare nel tempo ed essere riparabile. Da notare che pure l’imballaggio è maggiormente sostenibile, in quanto realizzato interamente in fibre di carta che sono facilmente riciclabili.