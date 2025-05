Android 16 introduce effetti meteorologici basati sull'AI

Con la più recente beta di Android 16 da poco diffusa sono stati aggiunti numerosi sfondi e opzioni per la schermata di blocco per gli smartphone Pixel, tra cui animazioni meteorologiche live e una funzione che inquadra automaticamente i soggetti delle foto in una varietà di forme a bolla. Oltre a ciò, c’è pure una nuova opzione basata sull’AI che interagisce con il soggetto della foto con alcuni effetti atmosferici.

Android 16: effetti atmosferici per le foto basati sull’AI

Andando maggiormente in dettaglio, la nuova opzione in questione si chiama “Meteo” e, come anticipato, va in interazione con il soggetto della foto ricoprendolo di gocce di pioggia, avvolgendolo nella nebbia e applicando vari altri effetti atmosferici. L’opzione predefinita, invece, modifica l’effetto a seconda delle condizioni meteorologiche della posizione in cui ci si trova. Sono disponibili nebbia, pioggia, neve o sole e anche la possibilità di applicare un effetto persistente.

Tutte queste opzioni si aggiungono alla precedente modalità sfondo “Cinematico”, concepita per generare automaticamente un effetto parallasse muovendo il soggetto sullo sfondo dell’immagine quando si inclina il dispositivo. La feature è attivabile con un pulsante denominato “Aggiungi movimento 3D a questa foto”.

Da tenere presente che Google sta altresì sperimentando miglioramenti vari per la schermata di blocco, con un maggiore controllo sulle notifiche visualizzate. La versione beta include infatti un interruttore chiamato “Mostra notifiche visualizzate” che se disattivato nasconde le notifiche già consultate dall’utente, contribuendo a mantenere un ambiente più ordinato. Inoltre, la funzione feature che introduce gli aggiornamenti live, che è piuttosto simile alle Live Activites di iOS, presenta elementi della schermata di blocco che si aggiornano in live, appunto.