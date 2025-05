Android 16, i Live Updates non arriveranno tanto presto...

Android 16 è quasi pronto. Il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo mobile di Google arriverà sui primi smartphone compatibili a giugno 2025. L’azienda di Mountain View sta stravolgendo il suo solito programma, per la gioia dei più impazienti, ma non è tutto come sembra. Alcune delle nuove funzionalità di Android 16 arriveranno solo con la prima versione, attesa per settembre sui Google Pixel.

Quest’ultima è già disponibile in beta, e ci sono alcune assenze degne di nota: le notifiche Live Update. In gran parte ispirate, se non identiche, alle Attività Live di iOS, consentono di seguire in tempo reale alcune attività che vengono aggiornate regolarmente . Gli esempi più ovvi sono la consegna di un pacco o di un pasto, l’arrivo di un taxi o di un VTC, o anche il percorso che si sta seguendo su Mappe.

Bisognerà aspettare prima che arrivino gli aggiornamenti live di Android 16

Fin dalla Beta 2 di Android 16, abbiamo avuto un’idea abbastanza precisa di come saranno gli aggiornamenti in tempo reale. Ora è più ufficiale: dopo la conferenza Google I/O del 20 maggio, è possibile vederli in un articolo del blog di Android.

Vengono mostrati tre esempi. A sinistra, la navigazione su Maps durante un viaggio in auto. Al centro, la consegna di un pasto tramite il servizio Uber Eats e, a destra, l’arrivo di un taxi con autista Waymo. Queste sono le situazioni in cui gli aggiornamenti in tempo reale saranno più utili. Resta da vedere quando li avremo, e qui sta il problema.

Durante la breve presentazione sul palco del Google I/O, abbiamo appreso che gli aggiornamenti live di Android 16 saranno rilasciati nel 2026. Implementare una funzione del genere non è cosa da poco e possiamo capire il ritardo, anche se molti avrebbero preferito metterci le mani prima.