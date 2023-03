Android: app del Play Store sincronizzate tra dispositivi

Google sta per implementare un’altra novità di notevole importanza nell’ecosistema Google Play di Android che di certo saprà fare la gioia di svariati utenti, permettendo loro di sincronizzare le app installate tra i vari dispositivi posseduti.

Android: le app scaricate dal Play Store si possono sincronizzare tra più dispositivi

Nelle scorse ore, alcuni utenti hanno infatti individuato all’interno della sezione del Play Store dedicata alla gestione dei dispositivi una nuova voce che permette di sincronizzare le app sui vari device collegati all’account.

Selezionando l’opzione in questione viene quindi proposta una lista che include tutti gli smartphone e i tablet Android associati al medesimo account ed è possibile fare in modo che le app installate sul dispositivo in uso vengano installate pure su quelli selezionati.

Attualmente pare che sia possibile intervenire solo sulle app da poco installate, per cui non si può trasferire completamente il contenuto in applicazioni di un dato dispositivo verso un altro, similmente a come avviene effettuando un ripristino da backup, ma non è escluso che in futuro la cosa possa cambiare.

Inoltre, va tenuto presente che non vengono sincronizzati gli aggiornamenti delle varie app, i quali a seconda della configurazione vanno quindi installati manualmente in un secondo momento oppure occorre attendere che quelli automatici vengano applicati mentre il dispositivo è inattivo o in carica.

Nonostante le limitazioni di cui sopra, la nuova funzione è comunque utile a chi possiede più dispositivi Android e desidera avere accesso a tutte le proprie app da tutti i propri device e vuole evitarsi il fastidio di dover procedere con i singoli download. A seconda dell’app che stai installando, potrebbe tuttavia essere necessario accedere o configurarla.