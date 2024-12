Android Auto: problemi di audio con con i Google Pixel

Il Feature Drop di dicembre 2024 per i dispositivi Google Pixel è stato rilasciato la scorsa settimana con l’aggiornamento QPR1 Android 15 e con l’implementazione di svariate novità riguardanti in special modo l’intelligenza artificiale. L’update è stata accolto a braccia aperte da molti utenti, ma a quanto pare ad alcuni sta causando problemi con Android Auto, più precisamente relativamente all’audio.

Android Auto: bug nella riproduzione audio dopo l’aggiornamento dei Google Pixel

Andando più in dettaglio, con quest’ultimo aggiornamento, alcuni possessori di Google Pixel hanno scoperto che Android Auto non riproduce più l’audio delle app musicali e dei podcast quando è collegato alle loro vetture.

Il bug è stata segnalata a più riprese in un thread sul forum di Google e i dispositivi interessanti sembrano essere quelli della serie Pixel 9, Pixel 8 e Pixel 6.

Gli utenti interessati menzionano in gran parte l’utilizzo di una connessione USB e segnalano il problema su più app tra cui Spotify, Pocket Casts e Tune In.

Da tenere presente che in base a quanto emerso sino ad ora non si tratterebbe di una problematica diffusa su larga scala e soprattutto di natura intermittente, con alcuni utenti che hanno infatti notato che l’audio ha ripreso a funzionare dopo circa un giorno senza aver effettuato interventi particolari.

Per il momento, da parte di Google non sono state fornite delucidazioni. Con ogni probabilità, però, nei prossimi giorni il colosso di Mountain View provvederà a rendere disponibile un ulteriore update grazie a cui poter far fronte a questo piccolo, ma comunque piuttosto fastidioso inconveniente.