Google Pixel: nuove funzionalità AI e più sicurezza

Google ha annunciato il Pixel Feature Drop di dicembre. Quasi tutte le novità riguardano gli smartphone e molte sfruttano l’intelligenza artificiale generativa tramite Gemini. Per alcune di esse è necessario sottoscrivere un abbonamento. L’azienda di Mountain View ha inoltre migliorato la sicurezza.

Novità natalizie per Google Pixel

Come detto, molte novità del Feature Drop natalizio sfruttano Gemini. La prima si chiama Saved info. Gli utenti possono chiedere al chatbot di salvare alcune informazioni (interessi, preferenze e altre) che verranno successivamente ricordate per rispondere alle domande. La funzionalità è disponibile solo in inglese tramite Gemini Advanced (quindi serve l’abbonamento al piano Google One AI Premium).

Gemini supporta ora l’interazione con più app. L’utente può chiedere di effettuare una telefonata, scrivere e inviare un messaggio, impostare la sveglia, aprire la fotocamera e, usando l’estensione Spotify (solo in inglese), avviare la riproduzione dei brani musicali.

Il modello Gemini Nano può essere sfruttato per suggerire risposte più contestuali con la funzionalità Call Screen (solo in inglese negli Stati Uniti sui Pixel 9). Sullo schermo viene mostrata la trascrizione in tempo reale della conversazione tra il chiamante e il chatbot.

Molte novità riguardano foto, video e condivisione. È possibile catturare e condividere foto Ultra HDR (solo con Pixel 9) nel feed di Instagram, cercare facilmente foto e video da condividere su Snapchat e vedere l’anteprima degli scatti sui due schermi di Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold. Gli utenti possono infine usare Pixel Studio dalla Gboard (solo in inglese su Pixel 9).

Una delle funzionalità più utili è Expressive Captions (solo in inglese negli Stati Uniti con Live Caption). Durante la riproduzione di un video e un evento live vengono mostrati sottotitoli che descrivono l’intensità e l’emozione delle parole. Attraverso specifici termini vengono messi in risalto tono, volume e rumori, come grida e applausi.

Google ha introdotto infine nuove funzionalità di sicurezza. Identity Check (beta) permette di effettuare modifiche ad alcune impostazioni solo dopo la verifica dell’identità con riconoscimento biometrico. Google VPN è ora disponibile anche su Pixel Tablet.

Google ha comunicato che gli utenti con Pixel 6, 7 e Fold riceveranno cinque aggiornamenti del sistema operativo (in precedenza erano tre), oltre a cinque anni di patch di sicurezza. Il conteggio degli anni parte dal giorno della disponibilità sul Google Store negli Stati Uniti. Android 16 verrà rilasciato entro giugno 2025.