 Android, arriva la condivisione dell'audio su due cuffie Bluetooth
Android introduce la condivisione audio su due cuffie Bluetooth con LE Audio. La funzione è disponibile su Pixel, Samsung e Xiaomi.
Con l’aggiornamento di settembre 2025, Android introduce una funzione che molti aspettavano da tempo: la possibilità di condividere l’audio su due cuffie Bluetooth contemporaneamente.

Condivisione audio su due cuffie Bluetooth su Android

Questa nuova funzione, è perfetta per guardare un film in treno con un amico o ascoltare la stessa playlist in silenzio. Sfrutta la tecnologia LE Audio, l’evoluzione del Bluetooth tradizionale. A differenza del Bluetooth classico, LE Audio permette di collegare più cuffie allo stesso dispositivo con una qualità migliore e consumando meno batteria.

In pratica, due persone possono ascoltare lo stesso audio senza bisogno di ricorrere a sdoppiatori o trucchi particolari. La condivisione dell’audio su due cuffie Bluetooth è disponibile su diversi modelli Pixel, Samsung e Xiaomi.

Auracast e QR code: l’audio diventa sociale

La condivisione audio non si ferma alle coppie. Grazie ad Auracast, si può trasmettere l’audio a più dispositivi contemporaneamente. Ad esempio, si vuole organizzare una mini discoteca silenziosa? Basta generare un codice QR e chiunque potrà collegarsi con le proprie cuffie compatibili. La funzione, prima riservata ai dispositivi acustici, è ora disponibile su smartphone Android selezionati.

Dispositivi compatibili:

  • Google Pixel 8 e successivi;
  • Samsung Galaxy S23, S24, S25, Z Fold5, Fold6, Fold7;
  • Xiaomi 14, 14T, 14 Ultra, 15, 15 Ultra, MIX Flip;
  • POCO X6 Pro, F6 Pro, F7 Pro, F7 Ultra.

Gboard diventa un editor AI

La tastiera Gboard si arricchisce di strumenti intelligenti. È possibile correggere la grammatica, riscrivere un messaggio o cambiare tono (formale, conciso, espressivo) direttamente dalla tastiera. Tutto avviene sul dispositivo, quindi i tuoi dati restano privati.

Emoji Kitchen si rinnova

La funzione che permette di creare adesivi combinando emoji si aggiorna con una nuova interfaccia. Ora si può sfogliare la libreria, salvare i preferiti e ricevere suggerimenti personalizzati.

Quick Share più veloce e trasparente

La funzione di condivisione file è stata ripensata. È possibile passare istantaneamente da invio a ricezione, visualizzare anteprime e monitorare il trasferimento con un indicatore di avanzamento in tempo reale.

Fonte: Google

Pubblicato il 4 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 set 2025
