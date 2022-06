Android: i malware Hydra e Joker tornano in azione

Su Android, scaricare e installare app dal Play Store è solitamente un’operazione sicura ed esente da rischi, ma esistono pure delle eccezioni, purtroppo. Infatti, per quanto efficace possa essere il filtro di Google, occasionalmente sfuggono delle app malevole che riescono a insediarsi nello store e che prima di essere identificate e rimosse causano danni tra gli utenti. È esattamente questo ciò che sta accadendo da qualche ora a questa parte.

Android: scovate sei app malevole sul Play Store

Andando più in dettaglio, i ricercatori di SecneurX, D3Lab e Kaspersky hanno individuato sei app contenenti due malware, precisamente Hydra e Joker che sono tra i più noti, diffusi e temuti per Android, in grado di rubare dati sensibili quali password, dettagli delle carte di credito, numeri di telefono e indirizzi email.

Le app coinvolte sono le seguenti: Document Manager, Coin track Loan – Online loan, Cool Caller Screen, PSD Auth Protector, RGB Emoji Keyboard e Camera Translator Pro. Chiunque le abia già scaricate e installate farebbe bene a rimuoverle quanto prima dal proprio dispositivo.

Si tratta di app che sono state scaricare decine di migliaia di volte, il che dimostra chiaramente come i malintenzionati siano perfettamente in grado di sfruttare metodi fraudolenti per impossessarsi dei dati personali delle vittime. In virtù di ciò, unitamente a una buona dose d’accortezza, è bene equipaggiare i propri device con una valida soluzione antivirus, come Norton 360 Premium che è in sconto del 57% in abbonamento annuale e del 47% in abbonamento biennale.

Questo, invece, è l’elenco di altre app pericolose per Android che sono state segnalate dai ricercatori, ma che per fortuna sono state distribuite solo su store terzi e non hanno mai avuto accesso al Play Store: Fast PDF Scanner, Air Balloon Wallpaper, Colorful Messenger, Thug Photo Editor, Anime Wallpaper, Peace SMS, Happy Photo Collage, Original Messenger, Pellet Messages, Smart Keyboard, Special Photo Editor e 4K Wallpapers.

