Android: il logo diventa 3D ed è anche dinamico!

Il linguaggio di design di Google si è gradualmente evoluto per abbracciare un minimalismo più marcato, pulito e colorato. La soluzione adottata dalla Grande G, definita Material Design o Material You, ha però richiesto una leggera rivoluzione anche per il design del logo ufficiale di Android, dove tale estetica ha debuttato. Nel 2019 il logo è diventato più accessibile e facile da leggere, come anche la convenzione di denominazione del sistema operativo. Ora, però, è giunto il momento di revisionare il marchio traendo ispirazione proprio dal Material Design, ma abbracciando la tridimensionalità.

Il robottino verde di Android diventa 3D

La stessa Google ha annunciato tramite il blog ufficiale la nuova versione del robottino verde, che diventa tridimensionale e ottiene persino un’animazione rotante. Altri design, poi, modificano colorazione, texture e la forma stessa della mascotte.

Per la società si tratta di una modifica necessaria, data la presenza dell’OS su oltre 3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo: “Crediamo che il nostro sistema di brand e il modo in cui ci presentiamo visivamente al mondo come Android debbano riflettere l’etica fondamentale di Android di essere aperto, iterativo e inclusivo. Ecco perché condividiamo un aggiornamento della nostra identità visiva che rappresenta meglio la nostra community Android ed è anche molto divertente”, spiega Google.

Una maggiore apertura e libertà di scelta dei loghi che rappresenta al meglio la vasta community Android, con la “A” iniziale che diventa formalmente maiuscola e abbandona la stilizzazione in minuscolo “android”: “Anche se abbiamo aggiunto più curve e personalità uniche ad Android, la nuova stilizzazione di Android rispecchia più da vicino il logo di Google e crea equilibrio tra i due. Ci auguriamo che questi piccoli ma significativi aggiornamenti al carattere tipografico Android comunichino meglio la relazione tra i dispositivi Android e le app e i servizi Google che le persone già conoscono”, conclude Google.