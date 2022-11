Android: il Play Store chiede di aggiornare le app che crashano

Tutti i possessori di uno smartphone Android, che sia più o meno performante non fa differenza, si sono ritrovati ad avere a che fare almeno una volta con qualche app che va in blocco e successivamente in crash. Nella maggior parte delle circostanze, la colpa non è imputabile al dispositivo in uso, in quanto gli arresti anomali possono verificarsi specialmente a causa di bug nel codice delle applicazioni.

Android: il Play Store invita ad aggiornare le app per evitare i crash

Consapevole della cosa e con il chiaro intento di migliorare il più possibile l’esperienza d’uso di Android, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Play Store che mira proprio a risolvere gli arresti anomali delle app, proponendo nuovi suggerimenti di aggiornamento.

Più precisamente, con il rilascio della versione 33.2 del Play Store, se un’app si blocca gli utenti visualizzano sullo schermo del proprio dispositivo una notifica che recita quanto segue.

Aggiorna l’app per correggere gli arresti anomali L’app ha smesso di funzionare, ma l’ultimo aggiornamento per l’app potrebbe risolvere il problema. Installare l’aggiornamento e quindi riaprire l’app. Se vuoi aggiornare più tardi, vai su %1$s in Google Play.

Chiaramente, non tutte le app che vanno in crash hanno effettivamente un aggiornamento pronto, ma è utile per Google ricordare agli utenti di controllare la disponibilità di eventuali update per evitare di imbattersi nuovamente nel medesimo problema in un secondo momento.

Al riguardo, occorre però tenere presente che anche qualora dovesse essere disponibile un update non vi è alcuna garanzia che questo possa rendere maggiormente stabile l’applicazione.

Unitamente alla novità in questione, la nuova versione del Play Store porta in dote pure altri piccoli cambiamenti, come la modifica dei formati per i risultati di ricerca, un aggiornamento per la sezione dedicata ai bambini sui dispositivi con schermo più grande ecc.