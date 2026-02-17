Android salverà i file scaricati su Google Drive in automatico

Google sta per lanciare una nuova funzione chiamata “Local file backup“, apparsa nelle note di rilascio della versione 26.06 di Google Play Services. In pratica, i documenti scaricati sul telefono vengono salvati automaticamente su Google Drive, senza fare nulla. Un backup silenzioso, in background, che garantisce che quei file siano al sicuro e accessibili da qualsiasi dispositivo.

Android: backup automatico dei file scaricati su Google Drive, come funziona

I dettagli sull’implementazione non sono ancora chiari, ma le possibilità sono due. Prima ipotesi: ogni file nella cartella Download viene caricato in una cartella equivalente su Google Drive, consultabile da drive.google.com o dalle app. Se si hanno più telefoni o tablet, la cartella potrebbe essere organizzata per dispositivo.

La seconda ipotesi: una singola cartella Download sincronizzata tra tutti i dispositivi, quindi si scarica un PDF sul telefono e c’è anche sul tablet. Sarebbe essenzialmente quello che fa già l’app Google Drive per desktop su Mac e Windows, ma su Android.

Attenzione, questa funzione è diversa dal backup Android già esistente, che salva su Google Drive dati delle app, cronologia chiamate, contatti, impostazioni del dispositivo e messaggi SMS. Il nuovo backup locale riguarda specificamente i file, quei documenti che si scaricano e che nessun altro sistema di backup si preoccupa di proteggere.

Quando arriva

Le foto e i video, nella maggior parte dei casi, finiscono su Google Foto e hanno una rete di sicurezza. Ma i documenti scaricati, tipo i PDF del commercialista, la prenotazione dell’hotel, quel contratto inviato sull’email, vivono in una terra di nessuno. Esistono solo sul dispositivo dove sono stati scaricati, e se quel dispositivo sparisce, spariscono anche loro.

La funzione è elencata nella sezione “Utility” di Play Services 26.06. Come sempre con le novità che compaiono nelle note di rilascio di Google, il tempo tra l’annuncio e il roll out effettivo può variare, da settimane a mesi.