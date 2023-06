Android TV 13 non arriverà: già disponibile Android TV 14 beta

Proprio mentre Google rilascia Android 14 Beta 3 per smartphone Pixel compatibili, consentendo così il test del sistema operativo prima del debutto stabile atteso per agosto 2023, la Grande G sorprende tutti i consumatori in possesso di TV Box e smart TV del robottino verde confermando implicitamente che Android TV 13 non arriverà, rilasciando al suo posto la prima beta di Android TV 14.

Stando a quanto riportato anche dal noto tipster Mishaal Rahman, la prima beta di Android TV 14 prenderà il posto della numero 13, che invece verrà ritirato del tutto dallo sviluppo affinché i tecnici si focalizzino sullo sviluppo della versione numero quattordici. Tutti i televisori compatibili con la tredicesima iterazione, pertanto, dovranno aspettare qualche mese prima di ricevere l’update all’ultima iterazione.

Ma a cosa può essere attribuita questa decisione? Molto probabilmente al fatto che “13” si è concentrato principalmente sui cambiamenti nascosti con nuove API e opzioni di accessibilità, senza introdurre funzionalità inedite davvero rivoluzionarie come, invece, sarà nel caso di “14”.

It looks like Android TV 14 is preparing to let you receive call notifications from supported apps while you're using the TV!

"Call notifications"

"Receive calls on this device"

"When enabled, you can receive calls from supported apps on this device. To adjust preferences for…

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 8, 2023