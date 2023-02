Android TV e sicurezza: quali sono le precauzioni da prendere?

Le nostre Android TV sono potenzialmente a rischio sicurezza?

Trattandosi di dispositivi basati sul sistema operativo Android, questo tipo di piattaforma è potenzialmente soggetta ad attacchi informatici. Così come gli smartphone, a meno di non attuare adeguate protezioni, i cybercriminali si stanno organizzando per individuare potenziali falle o ottenere vantaggio dalle stesse.

Di fatto, chi utilizza questo tipo di smart TV, dovrebbe prendere in seria considerazione l’adozione di alcune precauzioni.

In primis, l’utilizzo di Google Play Protect è un ottimo primo passo per utilizzare il dispositivo in tranquillità. Stiamo parlando di uno strumento in grado di individuare e segnalare la presenza di componenti dannosi su qualunque sistema Android o simile.

Nel contesto di Android TV e sicurezza va però posta l’attenzione anche su ciò che è privacy e anonimato online.

Android TV e sicurezza? Attenzione a non sottovalutare la privacy

Se l’utilizzo del suddetto strumento e l’evitare l’installazione di file APK da fonti sconosciute è un ottimo modo per evitare problemi lato cybersecurity, va tenuto anche conto della questione privacy.

Sotto questo punto di vista, i rischi sono molteplici: si va dagli ISP curiosi fino alle agenzie pubblicitarie, senza dimenticare hacker ed eventuali agenzie governative un po’ troppo curiose.

La soluzione, in tal senso, può essere una Virtual Private Network. Questi provider, a patto di essere affidabili e performanti come Surfshark, risultano ideali per “schermare” ciò che si vede attraverso una smart TV.

Nel contesto di un’Android TV (e non solo) ciò permette anche di aggirare limiti geografici, accedendo a contenuti streaming altrimenti riservati ad altri territori. Un chiaro esempio, sotto questo punto di vista, è la libreria americana di Netflix.

Quanto costa Surfshark? Grazie all’attuale promozione, questa VPN risulta ancora più appetibile.

Con il piano biennale infatti, oltre a 2 mesi gratis, è possibile ottenere un sostanzioso abbattimento del prezzo.

Si parla di uno sconto dell’82%, il che porta Surfshark a costare appena 2,30 euro al mese.

