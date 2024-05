Annunciato ufficialmente il kernel Real-Time per Ubuntu 24.04 LTS

Real-Time kernel è un progetto pensato per utilizzo prettamente aziendale, che riguarda nello specifico il settore automobilistico, dell’IoT, aerospaziale, robotica e telecomunicazioni, ma anche segmenti pubblici e la vendita al dettaglio. Si tratta infatti di un kernel ottimizzato per i carichi di lavoro più pesanti e critici, con latenza ridotta e prestazioni elevate. Da poco, Canonical ne ha annunciato ufficialmente la disponibilità per Ubuntu 24.04 LTS.

Il kernel Real-Time è ora disponibile ufficialmente per Ubuntu 24.04 LTS

Il kernel Real-Time che ora è disponibile anche per Ubuntu 24.04 LTS è basato sulla versione upstream (la versione originale rilasciata dagli sviluppatori) del kernel Linux 6.8, e integra la patch PREEMPT_RT per le architetture x86_64 e ARM64. È inoltre ottimizzato per il supporto alle schede SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi, in modo da assicurare compatibilità e prestazioni migliorate anche per questi sistemi.

Grazie all’utilizzo di uno scheduler in tempo reale, oltre all’utilizzo della patch PREEMPT_RT, il kernel Real-Time risulta essere più preventivo rispetto a quello Linux.

Su Ubuntu 24.04 LTS sarà disponibile soltanto abbonandosi con Ubuntu Pro: lo si può fare gratuitamente per uso personale e commerciale su piccola scala su un massimo di 5 computer. Con l’abbonamento, sarà possibile usufruire di 12 anni di supporto da parte di Canonical, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti del kernel che per la sicurezza.

Il supporto ufficiale anche per le schede SBC come quelle di Raspberry, lo rende poi ideale per progetti particolari o altre applicazioni specializzate solitamente basate su questa tipologia di computer.

Chi ha intenzione di far uso del kernel Real-Time su Ubuntu 24.04 LTS, può consultare la documentazione ufficiale direttamente nella pagina dedicata. C’è anche da notare che per adesso non vengono supportati i driver grafici proprietari Nvidia.

Nel frattempo, l’ultima versione di Ubuntu è anche stata ufficialmente ottimizzata e resta disponibile anche per le schede SBC Milk-V, con SoC RISC-V.