Anthropic, in arrivo nuovo modello AI ibrido capace di ragionare

Anthropic, la startup famosa per il suo chatbot etico Claude ha un nuovo colpo in canna da sparare. Secondo un report di The Information, l’azienda è pronta al lancio di un nuovo modello AI ibrido, e potrebbe farlo nel giro di poche settimane.

Anthropic pronta a lanciare un nuovo modello AI

Il nuovo modello di Anthropic è una sorta di jolly. Essendo ibrido, potrà ragionare in maniera dettagliata e approfondita, ma anche dare risposte fulminee secondo le esigenze.

Per tenere a bada i costi, visto che le capacità di ragionamento divorano risorse computazionali, Anthropic introdurrà una scala regolabile che permetterà agli sviluppatori di regolare, appunto, la “quantità” di ragionamento necessario per rispondere a una determinata richiesta. In pratica, impostando la scala su “0”, il modello funziona come un’AI generalista, senza la capacità di ragionare.

Stando sempre al report, il nuovo modello di Anthropic se la cava meglio del modello o3-mini OpenAI in alcuni compiti di programmazione. Ma non solo: pare che eccella anche nell’analisi di codici enormi e in altri benchmark legati al mondo business. Insomma, OpenAI è avvisata: la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

Il CEO Amodei frena l’entusiasmo

In un’intervista con TechCrunch, il CEO di Anthropic Dario Amodei ha accennato ai nuovi modelli, ma senza sbottonarsi troppo. “Ci stiamo concentrando sul creare modelli di ragionamento migliori e più differenziati“, ha detto Amodei. “Siamo un po’ perplessi dall’idea che ci siano modelli normali e modelli di ragionamento e che siano diversi tra loro“. Insomma, per Anthropic non esistono categorie rigide: il loro obiettivo è creare AI capaci di adattarsi a ogni contesto.

La strategia sembra in linea con quanto detto anche da Sam Altman qualche giorno fa. Il CEO di OpenAI ha annunciato che il prossimo modello GPT-5 integrerà tutti i chatbot AI dell’azienda, compreso o3 mini.