Anthropic revoca accesso Claude a OpenAI

OpenAI non può utilizzare più i modelli Claude di Anthropic. La startup di San Francisco ha revocato l’accesso alle API per violazione dei termini del servizio. Gli ingegneri dell’azienda guidata da Sam Altman avrebbero usato Claude Code durante lo sviluppo di GPT-5.

Scontro tra startup AI

La concorrenza tra aziende che sviluppano modelli di intelligenza artificiale è piuttosto agguerrita. Meta ha offerto milioni di dollari ai principali esperti del settore, inclusi quelli di OpenAI. Quest’ultima, secondo Anthropic, vuole invece “rubare” le capacità di Claude per migliorare GPT-5.

Solitamente l’accesso tramite API viene sfruttato per valutare le prestazioni attraverso test di confronto. In base ai termini commerciali del servizio è vietato utilizzare Claude per sviluppare prodotti concorrenti. Anthropic ha revocato le API per l’accesso a Claude Code, un agente AI per la scrittura di codice. Il portavoce Christopher Nulty ha dichiarato:

Claude Code è diventato il punto di riferimento per i programmatori di tutto il mondo, e quindi non è stata una sorpresa scoprire che anche lo staff tecnico di OpenAI stava utilizzando i nostri strumenti di programmazione prima del lancio di GPT-5. Purtroppo, questa è una violazione diretta dei nostri termini di servizio.

Hannah Wong, responsabile delle comunicazioni di OpenAI, ha così risposto:

È prassi del settore valutare altri sistemi di intelligenza artificiale per testare i progressi e migliorare la sicurezza. Pur rispettando la decisione di Anthropic di interrompere l’accesso alla nostra API, siamo delusi considerando che la nostra API rimane a loro disposizione.

Nulty ha sottolineato che OpenAI potrà ancora usare l’accesso tramite API per benchmark e valutazione di sicurezza, ma non ha chiarito in che modo. A fine luglio, Anthropic ha annunciato nuovi limiti settimanali (dal 28 agosto) per l’accesso di Claude Code, dopo aver rilevato un uso eccessivo, anche a causa della violazione dei termini del servizio.