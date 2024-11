Anthropic lancia tool per scrivere prompt migliori per Claude

Anthropic ha tirato fuori un nuovo strumento che aiuta a scrivere prompt migliori per il suo assistente AI Claude. Si chiama “prompt improver” e si trova all’interno della console di Anthropic. In pratica, aiuta a creare prompt di alta qualità e affidabili, che sono fondamentali per costruire applicazioni AI efficaci.

Migliorare i prompt con il nuovo tool di Anthropic

Il prompt engineering – ovvero l’arte di scrivere i prompt, è diventato un’abilità cruciale per lo sviluppo dell’AI, ma metterlo in pratica può essere complicato, oltre che dispendioso in termini di tempo. Questo strumento rende tutto più facile, anche se non si è esperti, e fa sì che le risposte di Claude siano più precise e affidabili.

Il prompt improver di Anthropic prende i prompt e li migliora con delle tecniche avanzate, come il ragionamento a catena di pensieri (ciò che ha reso famoso il nuovo modello OpenAI o1, per intenderci), la standardizzazione degli esempi e la riscrittura dei prompt.

Il ragionamento a catena di pensieri aiuta Claude a ragionare in modo sistematico sui problemi, aumentando sia la precisione che l’affidabilità. La standardizzazione degli esempi con la formattazione XML rende tutto più coerente e facile da capire per Claude. L’arricchimento degli esempi aggiunge nuovi passaggi di ragionamento per migliorare la qualità complessiva del prompt. E l’aggiunta di prefill aiuta a indirizzare le azioni di Claude includendo delle linee guida iniziali nella struttura del prompt.

Grazie a questi miglioramenti, le prestazioni sono aumentate notevolmente: l’accuratezza nei compiti di classificazione multilabel è salita del 30% e nei test di riepilogo c’è stata un’aderenza del 100% ai requisiti di conteggio delle parole.

Come funziona il prompt improver di Anthropic

Gli sviluppatori possono inviare un prompt, aggiungere feedback sui problemi attuali e usare il prompt improver per vedere il prompt rivisto in tempo reale. Se gli esempi scarseggiano, Claude può generare input e output sintetici, rendendo tutto ancora più semplice.

Perché la qualità dei prompt è così importante per le prestazioni dell’AI? Man mano che l’AI generativa entra sempre di più nei flussi di lavoro, la qualità dei prompt influisce direttamente sulle prestazioni del modello. Il nuovo strumento di Anthropic vuole rendere il prompt engineering alla portata di tutti, permettendo a più sviluppatori di beneficiare di interazioni AI ottimizzate senza doversi scervellare per creare prompt complessi.