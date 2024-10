Antivirus e VPN della piattaforma Norton 360 in sconto fino al 66%

Se sei alla ricerca di una soluzione all-inclusive con antivirus e VPN di livello premium, una delle offerte più interessanti disponibili è quella di Norton 360 Advanced, il piano più completo della nuova suite Norton 360 di Norton. In questi giorni è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, per effetto di un maxi sconto del 66%.

Con il piano Advanced di Norton si acquista una piattaforma che mette al primo posto la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti, qualsiasi sia la loro età. Questo grazie anche alla funzionalità Protezione minori, attraverso cui i genitori sono in grado di gestire al meglio le attività online dei propri figli.

L’offerta di questi giorni è attivabile sulla pagina dedicata di Norton.

Antivirus e VPN premium con Norton 360 Advanced

Con il piano Advanced si ottiene da subito una protezione avanzata e in tempo reale dalle minacce informatiche. Grazie a questa difesa, gli utenti sono in grado di conservare al sicuro i propri dati personali e le informazioni finanziarie sensibili quando sono connessi online.

Un altro aiuto in questo senso arriva dal servizio Secure VPN. Si tratta di un servizio illimitato di rete privata virtuale, che impedisce a siti, società e provider Internet di tracciare le attività svolte sul web. A questo poi si aggiunge una crittografia di livello superiore per mantenere privati i propri dati.

Tra le altre funzionalità incluse nel pacchetto Advanced di Norton si annoverano poi Social Media Monitoring (aiuta a mantenere i profili social al sicuro), Assistenza per il ripristino dell’identità (consente di ricevere aiuto in caso di furto dell’identità) e Assistenza in caso di furto del portafoglio (aiuta gli utenti ad annullare o sostituire le carte di credito, la patente o altri documenti qualora venisse sottratto loro il portafoglio).

Per i dettagli completi dell’offerta la pagina di riferimento sul sito Norton è questa.