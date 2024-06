Antivirus e VPN illimitata: bastano meno di 3 €/mese scegliendo Norton

Antivirus e VPN sono due elementi fondamentali per poter accedere a Internet in sicurezza, evitando il tracciamento e bloccando le minacce legate ai software malevoli. Poter unire questi due servizi in un unico abbonamento si traduce in una possibilità di risparmio davvero notevole.

Con Norton 360, infatti, è possibile accedere al sistema antivirus di Norton, azienda di riferimento del settore della sicurezza informatica, oltre che alla Secure VPN, il servizio di VPN illimitata che consente di sfruttare la crittografia del traffico dati e di poter scegliere il Paese di connessione.

Scegliendo Norton 360 Deluxe è possibile attivare antivirus e VPN con una spesa di 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo. In questo modo, è sufficiente una spesa effettiva inferiore a 3 euro al mese per assicurarsi due servizi essenziali per l’accesso a Internet.

Da notare, inoltre, che Norton 360 Deluxe consente l’utilizzo dei software su 5 dispositivi a scelta tra PC Windows, Mac, dispositivi Android e iPhone. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Deluxe: antivirus e VPN a un super prezzo

Con Norton 360 Deluxe è possibile accedere a un pacchetto completo che include:

il sistema antivirus

la VPN illimitata

il password manager

50 GB in cloud per il backup dei dati dal PC

per il backup dei dati dal PC vari strumenti aggiuntivi di sicurezza come SafeCam per PC, Protezione minori e Dark Web Monitoring utilizzabili senza costi aggiuntivi

Norton 360 Deluxe ha un costo di 34,99 euro per un anno: con una spesa inferiore ai 3 euro al mese, quindi, è possibile accedere a un bundle completo e ricco di vantaggi, per accedere a Internet in piena sicurezza da 5 diversi dispositivi. Con 10 euro in più, invece, è disponibile il piano Advanced che permette di utilizzare i software su 10 dispositivi. C’è sempre una Garanzia di rimborso di 60 giorni e non ci sono vincoli di rinnovo per le offerte di Norton.