Antivirus e VPN in un'unica offerta a 2,69 €/mese: la sicurezza è al top

Per una connessione a Internet sicura e privata è necessario abbinare un sistema antivirus efficace, con la possibilità di sfruttare una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, a una VPN, per una connessione senza limiti, protetta dalla crittografia e senza alcun tracciamento.

L’accesso ai due servizi è agevolato per chi sceglie Surfshark, da anni un punto di riferimento del settore delle VPN. Scegliendo il piano Surfshark One, infatti, è possibile accedere alla VPN e al sistema antivirus, antispyware e antimalware, per una protezione a 360 gradi.

Grazie alla promo in corso, Surfshark One è ora attivabile al prezzo scontato di 2,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

Antivirus e VPN in un unico bundle al miglior prezzo con Surfshark

La promozione in corso è da cogliere al volo. Con Surfshark One, infatti, è possibile sfruttare:

una VPN con connessione illimitata, protezione della crittografia, politica no log e possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, per evitare i blocchi geografici all’accesso a siti web e app

da tutte le minacce informatiche servizi di sicurezza aggiuntivi per la protezione della propria identità e dei propri dispositivi, come il generatore di e-mail mascherate, la protezione della webcam e molto altro ancora

Surfshark One ora costa solo 2,69 euro al mese con il piano biennale con 3 mesi extra. Si tratta della soluzione giusta per poter accedere ad antivirus e VPN illimitata, con un’unica offerta a prezzo ridotto. Per accedere subito alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto e poi selezionare il bundle proposto da Surshark.