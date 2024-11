Antivirus e VPN in un'unica soluzione a meno di 4€ al mese con Norton

Advanced è il piano più completo della nuova suite di sicurezza Norton 360. In un’unica soluzione è possibile contare su un antivirus pluripremiato, una VPN illimitata e su funzionalità di privacy online extra come il monitoraggio del Dark Web e il Social Media Monitoring, opzione che rende i propri account social più sicuri.

In questi giorni il piano annuale di Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese, grazie al 66% di sconto sul prezzo di listino. Con Advanced si proteggono fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone o tablet.

Per attivare l’offerta sul piano della durata di 12 mesi è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Norton.

Norton 360 Advanced in offerta a 3,75 euro al mese per 1 anno

In qualità di piattaforma completa per la sicurezza e privacy online, sono numerose le funzionalità incluse all’interno del piano Advanced di Norton 360. Ad iniziare dalla protezione dalle minacce in tempo reale, per difendersi sia dagli attacchi esistenti e quelli nuovi. In questo modo è possibile salvaguardare le proprie informazioni riservate e quelle finanziarie quando si è connessi a Internet.

L’altra funzionalità inclusa nel pacchetto di Norton è Secure VPN, un servizio di VPN che permette di navigare in completo anonimato e bloccare il tracciamento dei dati da parte delle altre aziende. Con la VPN si è in grado ad esempio di mantenere privati e sicuri dati importanti come password ed estremi dei conti bancari.

Un ulteriore servizio chiave incluso è il backup del PC nel cloud, come forma preventiva contro attacchi ransomware, furto di dispositivi ed errori dell’unità disco rigido.

Tutti i dettagli della promozione in corso sul piano Advanced della suite Norton 360 sono disponibili a questa pagina del sito Norton.