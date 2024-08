Antivirus e VPN insieme per una protezione completa a meno di 3€ al mese

Non solo un potente antivirus contro le minacce informatiche, sia quelle esistenti che quelle nuove, ma anche tutta una serie di funzionalità per la privacy online, tra cui una VPN premium e il monitoraggio del Dark Web. È la soluzione all-in-one di Norton Antivirus per gli utenti alla ricerca di un software che garantisca la loro sicurezza e privacy quando sono connessi alla rete Internet.

Il piano in questione si chiama Norton 360 Deluxe: in queste ore, grazie alla nuova offerta, è in promozione a 2,92 euro al mese, l’equivalente di 34,99 euro per 12 mesi. Il risparmio garantito dalla promo è pari a 70 euro, che corrispondono al 66% di sconto.

Norton 360 Deluxe: il piano di 12 mesi è offerta a 2,92 euro al mese

Sono diverse le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe. A partire da una protezione avanzata in tempo reale contro le minacce informatiche, al fine di salvaguardare le informazioni riservate e quelle finanziarie quando si effettua l’accesso online.

Un altro punto di forza è il servizio Secure VPN, grazie al quale gli utenti del piano Deluxe di Norton 360 possono usufruire di una rete virtuale privata per navigare in totale anonimato e con una sicurezza maggiore, senza alcun tracciamento della propria attività sul web.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal backup nel cloud dei file più importanti conservati nel proprio dispositivo. Si tratta di un’opzione inserita nel pacchetto come misura preventiva contro l’eventuale perdita di dati improvviso in seguito a un attacco ransomware, un furto o un errore dell’unità di disco rigido.

Norton 360 Deluxe è in offerta al prezzo scontato di 2,92 euro al mese per 12 mesi, grazie al 66% di sconto della nuova promo. In più si usufruisce di un periodo di rimborso della durata di 60 giorni.