Antivirus e VPN senza limiti a meno di 4€ al mese con Norton

Quest’anno Norton ha presentato Norton 360, una nuova suite per la sicurezza informatica con antivirus e VPN senza limiti. Advanced è il piano più completo, con il quale si beneficia anche del monitoraggio del Dark Web e di funzionalità extra per i social media in un’unica soluzione.

In questi giorni Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese per un anno, per effetto del 66% di sconto applicato al prezzo di listino. Inoltre è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

Antivirus e VPN insieme con Norton 360 Advanced

La suite Norton 360 assicura una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, rilevando sia attacchi esistenti che quelli nuovi. E lo fa sfruttando il pluripremiato antivirus di Norton. A questo poi aggiunge il servizio Secure VPN, per una navigazione in completo anonimato grazie a una rete privata virtuale sicura e affidabile.

C’è anche il Dark Web Monitoring, funzionalità che aiuta a trovare eventuali leak di dati personali nel Dark Web e nei forum privati. La notifica scatta in modo istantaneo non appena vengono trovati 5 indirizzi e-mail, 5 numeri di telefono, 5 indirizzi fisici, 5 polizze assicurative, 10 gamertag, 10 numeri di conti bancari, il numero della patente di guida e 10 numeri di carte di credito.

Tra le funzionalità esclusive del piano Advanced figura Social Media Monitoring, un servizio che consente di mantenere i propri account social più al sicuro. Da segnalare infine Protezione minori, un’utile funzione di parental control che permette ai genitori di gestire le attività online dei loro figli.

Per maggiori informazioni sul servizio, vai sulla pagina dedicata di Norton 360 Advanced.