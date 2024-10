Antivirus e VPN senza limiti di Norton a meno di 4€ al mese

Se si è alla ricerca di una soluzione unica per la sicurezza dei propri dispositivi e la privacy dei dati personali, una delle piattaforme di riferimento è Norton 360. Tra i suoi piani figura Advanced, un pacchetto che riunisce antivirus e VPN senza limiti a un prezzo accessibile per tutti.

Grazie infatti alla nuova promozione in corso, è possibile attivare il piano annuale di Norton 360 Advanced al prezzo scontato di 44,99 euro per 12 mesi, l’equivalente di 3,75 euro al mese. Inoltre, è prevista una garanzia di rimborso di 60 giorni, entro i quali si può richiedere il rimborso completo della spesa effettuata in precedenza.

Antivirus e VPN senza limiti con Norton 360 Advanced

Forte di un’esperienza pluriennale nel campo della sicurezza informatica, Norton assicura una protezione dalle minacce in tempo reale granitica. La difesa è sia contro i malware esistenti sia contro quelli emergenti, al fine di salvaguardare al meglio le informazioni personali di ciascun utente.

L’altro fiore all’occhiello del servizio è Secure VPN, un servizio VPN illimitato grazie al quale ognuno può navigare in completo anonimato e senza tracciamento delle attività svolte sul web. Inoltre, si può fare affidamento su una crittografia avanzata per mantenere i propri dati privati e al sicuro.

Altri servizi inclusi in Advanced sono il backup del PC nel cloud, con uno spazio di archiviazione pari a 200 GB, il monitoraggio del Dark Web e Protezione minori (un parental control avanzato). A tutto questo si aggiungono poi i nuovi servizio di assistenza per il ripristino dell’identità, in caso di furto del portafoglio e il Social Media Monitoring per evitare il furto dei propri account social.

Maggiori informazioni sull’offerta di Norton 360 Advanced disponibili su questa pagina del sito ufficiale Norton.