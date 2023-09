Antivirus e VPN: un solo abbonamento da 2,5 euro al mese con Norton 360

Norton 360 è l’abbonamento “all in one” con cui Norton consente ai suoi utenti di massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e di accedere a Internet in totale sicurezza.

Con Norton 360 è possibile accedere all’antivirus, per rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale, e alla VPN, per l’accesso sicuro a Internet (con possibilità di geolocalizzare la propria posizione per aggirare la censura online).

Attualmente, Norton 360 è disponibile a prezzo scontato. Il piano Deluxe, che consente di usare tutti i software inclusi nel bundle su 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet, costa appena 29,99 euro per un anno, pari a una spesa di circa 2,5 eur0 al mese.

C’è poi la versione Premium che costa 39,99 euro per un anno, estendendo la protezione a 10 dispositivi. Per accedere alla promozione basta collegarsi al sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN in un unico abbonamento da 2,5 euro al mese: risparmio e sicurezza con Norton

Norton 360 è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e della propria connessione. In un unico pacchetto “all in one” sono inclusi:

l’ antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche (non è necessario avviare una scansione, malware e virus vengono rilevati e bloccati in automatico)

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche (non è necessario avviare una scansione, malware e virus vengono rilevati e bloccati in automatico) la VPN per l’accesso sicuro a Internet, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione

per l’accesso sicuro a Internet, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione fino a 75 GB di cloud storage per il backup dei propri dati

Attualmente, Norton 360 è in sconto: il bundle in versione Deluxe costa 29,99 euro per un anno (per proteggere 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet) mentre la versione Premium costa 39,99 euro per un anno (per 10 dispositivi). Bastano 2,5 euro al mese per antivirus e VPN con Norton e meno di 1 euro in più per estendere la protezione da 5 a 10 dispositivi.

Per sfruttare la promozione, valida per il periodo di Back to School, è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.