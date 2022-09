Antivirus e Firewall: perché è essenziale utilizzare entrambi

Gli antivirus sono strumenti ormai collaudati da anni e anni, che permettono di proteggere i dispositivi elettronici da malware e altri agenti malevoli.

Vista l’evoluzione degli attacchi informatici però, la loro protezione potrebbe non bastare. Per ottenere una protezione totale infatti, è bene abbinare il loro utilizzo con altre soluzioni, capaci di supportare l’antivirus durante il suo instancabile lavoro.

I firewall, per esempio, sono utility in grado di impedire accessi indesiderati dalla rete in direzione router e computer. La loro funzione dunque, risulta fondamentale in sinergia con un antivirus.

Va però detto che, l’utilizzo di due software così complessi può appesantire le funzioni del computer e che, in caso di due prodotti a pagamento, il costo per l’utente può lievitare in maniera considerevole.

Per fortuna, sul mercato, esistono antivirus professionali che hanno un firewall già integrato.

Antivirus e Firewall: la coppia perfetta per proteggere i tuoi dispositivi

Norton Antivirus Plus è un software che, forte di un’azienda con decenni e decenni di esperienza alle spalle, offre quanto di meglio possibile a livello di sicurezza informatica.

Al classico antivirus infatti, questa suite abbina anche uno Smart Firewall per PC Windows o un Firewall per macOS. Non solo dunque scansione e rilevamento di malware e simili, ma anche una serie di soluzioni avanzate.

Stiamo parlando anche di un gestore delle password, per esempio. Si tratta di un software capace di gestire parole d’accesso e informazioni delle carte di credito, il tutto a riparo da sguardi indiscreti.

Va poi infine considerata anche la possibilità di conservare i propri file su uno spazio cloud, come backup. Ciò offre protezione non solo da attacchi informatici di tipo ransomware, ma anche da eventuali guasti locali della macchina in uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.