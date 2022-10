Antivirus per l'ufficio: quale soluzione scegliere?

A livello di sicurezza informatica, il contesto domestico è ben diverso da quello lavorativo.

I rischi, in un ufficio non sono solo personali ma riguardano tutta l’azienda. Molto spesso, la disattenzione di un singolo dipendente è costata molto cara ad intere compagnie: una piccola leggerezza, un click di troppo, è il danno è fatto.

Se in casa prevenire attacchi di hacker e criminali informatici è importante, lo è ancora di più quando ciò sul lavoro. Proprio per questo motivo, la scelta di un antivirus per l’ufficio è senza ombra di dubbio molto importante.

Strumenti come quelli offerti da Norton Antivirus Plus, in questo senso, offrono molte più certezze per lavoratori e dirigenti. Ma perché questa soluzione risulta così indicata? Andiamo ad approfondire alcuni aspetti di questa suite.

Antivirus per l’ufficio? Non basta solo lo strumento di scansione e rilevamento

Il concetto di antivirus classico è ormai da tempo superato. Sebbene sia utile rilevare e rendere innocui i malware, il contesto complesso come quello di un ufficio necessita di maggiori precauzioni. Se è vero che ancora tanti utenti si affidano agli antivirus gratuiti, questa funzione è di per sé insufficiente.

Norton Antivirus Plus, per esempio, offre un firewall avanzato, ottimo per impedire qualunque tipo di connessione in entrata non autorizzata. Il password manager integrato poi, è ideale per il contesto dell’ufficio.

La gestione delle parole d’accesso tra i colleghi infatti, rappresenta una delle fasi più rischiose dell’utilizzo dei computer aziendali. Infine, il sistema di backup in cloud, offre adeguate garanzie sia lato sicurezza dei file conservati, sia per quanto concerne eventuali guasti hardware (e potenziale perdita dei dati).

Un pacchetto dunque completo, in grado di soddisfare adeguatamente esigenze e potenziali falle di sicurezza presenti in un ufficio.

Anche i prezzi risultano convenienti: grazie allo sconto del 66%, per esempio, è possibile proteggere per un anno un dispositivo spendendo appena 19,99 dollari.

Per il contesto lavorativo però, è possibile acquistare pacchetti da 3, 5 o persino 10 computer con costi sempre più vantaggiosi.

