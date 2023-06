Antivirus Plus quasi a metà prezzo: approfitta ora

Al giorno d’oggi, i personal computer sono costantemente collegati alle reti e richiedono una protezione sufficiente contro i rischi contemporanei, in particolare se vengono utilizzati per scopi professionali o ospitano dati e record preziosi.

Per le persone che utilizzano un solo dispositivo, Norton Antivirus Plus presenta una soluzione altamente affidabile.

In realtà, questo programma fornisce una difesa completa contro virus, malware, ransomware e attacchi informatici che prendono di mira la tua workstation.

Norton Antivirus Plus è in grado di salvaguardare un singolo PC, Mac, smartphone o tablet. Esploriamo ora i numerosi vantaggi che offre.

Norton Antivirus Plus a protezione di un personal computer: cosa offre la promozione

Il piano Norton Antivirus Plus è studiato appositamente per fornire una protezione completa per più dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet.

Offre la comodità di essere installato singolarmente su ogni dispositivo, garantendo un elevato livello di sicurezza contro le minacce più attuali.

L’antivirus opera in tempo reale, bloccando efficacemente qualsiasi potenziale malware o attacco, come i tentativi di phishing, che potrebbero compromettere la sicurezza dei tuoi dispositivi o delle informazioni personali.

Tuttavia, vi è abbondanza di risorse aggiuntive disponibili. Queste risorse includono un firewall inclusivo, progettato per regolare le connessioni in entrata e in uscita.

Inoltre, è disponibile una funzione di gestione delle password, che consente agli utenti di archiviare e sincronizzare in modo sicuro le proprie informazioni di accesso su tutti i dispositivi, nonché di generare nuove credenziali quando necessario.

Come parte del pacchetto, l’offerta include una soluzione di archiviazione cloud da 2 GB, ideale per salvaguardare documenti e file essenziali.

Ciò serve come misura proattiva per mitigare il rischio di perdita accidentale di dati causata dal danneggiamento dei dispositivi di archiviazione o dall’infiltrazione di malware.

Grazie alla garanzia Virus Protection Promise, Norton offre il rimborso completo per l’intero mese nel caso in cui uno dei tuoi dispositivi venga infettato da un virus che non può essere rimosso dal software.

Non perdere questa opportunità di capitalizzare l’offerta e acquistare l’abbonamento a una tariffa scontata del 42%, al prezzo di soli € 19,99 per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.