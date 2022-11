Antivirus e prestazioni: quale scegliere per non limitare le performance

Antivirus e prestazioni sono un binomio che non va sempre di pari passo.

Soprattutto chi ha un computer datato infatti, potrebbe trovare alquanto “ingombrante” uno strumento di questo tipo. Per loro stessa natura infatti, gli antivirus vanno ad occupare risorse in background durante il funzionamento del sistema operativo.

Se per le macchine più moderne si tratta di un limite pressoché impercettibile a livello di performance, per i dispositivi meno moderni si tratta di un problema non da poco. Scegliere un antivirus leggero ma allo stesso efficiente dunque, risulta molto importante.

Non è raro infatti che, proprio per ottenere prestazioni migliori, alcuni utenti rinuncino agli strumenti di protezione: questo errore, come è facile capire, può costare molto caro.

Quando si parla di Antivirus le prestazioni non vanno sottovalutate

Inutile girarci attorno: un computer lento non piace a nessuno.

Che si tratti di un videogiocatore o di un professionista che lavora sul proprio dispositivo elettronico, un antivirus che rallenta il sistema operativo non è mai piacevole. Scegliere un prodotto come Kaspersky Anti-Virus, in tal senso, rappresenta un ottimo compromesso tra performance e protezione.

Stiamo parlando di uno strumento altamente efficace contro le più diffuse minacce sul Web come malware, spyware e i temuti ransomware. Il sistema di protezione rispetto ad attacchi phishing poi, è in grado di agire direttamente sulla posta elettronica, impedendo il furto di dati personali e denaro.

Il tutto, come accennato, accompagnato da un antivirus leggero, in grado di lavorare in background e di offrire qualità senza appesantire per forza il computer su cui lavora.

Non solo: grazie all’attuale sconto del 33% Kaspersky Anti-Virus risulta anche conveniente. Invece dei 29,99 euro all’anno di listino infatti, è possibile proteggere il proprio PC spendendo appena 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.