Antivirus, VPN, adblock e password manager: TotalAV è in sconto a 49€

TotalAV offre una suite di sicurezza digitiale davvero notevole, sia per i servizi che garantisce che per il prezzo che serve per averla. Ma andiamo con ordine. Non si tratta di un semplice antivirus: include tante funzionalità in un unico prodotto, che permettono sia un’ottima protezione informatica che privacy quando si naviga online.

Per quanto riguarda il costo, un anno di TotalAV in questo momento costa 49€ invece di 149€, per un risparmio di 100€ tondi. Detto questo, vediamo nel dettaglio tutte le funzionalità che mette a disposizione.

Tutti i vantaggi di un software come TotalAV

Il piano proposto si chiama TotalAV Total Security: in effetti è un programma che assicura una sicurezza pressoché totale. Innanzitutto, mette a disposizione un antivirus in grado fornire protezione in tempo reale con scansioni automatiche.

Riesce ad eliminare malware e trojan con capacità di rilevamento di alto profilo, inoltre protegge da truffe phishing e ransomware. Da menzionare che elimina i cookie di tracciamento e monitora possibili violazioni dei dati, grazie al controllo della casella email e all’invio di notifiche se dovesse rilevare qualcosa.

TotalAV integra anche una VPN illimitata, dotata di crittografia di livello militare e di una rete server estesa in 90 Paesi. Tramite la sua azione la tua attività online sarà completamente anonima e potrai sbloccare contenuti limitati geograficamente.

Non è finita qui, visto che TotalAV include altri tool, ovvero:

Adblock per eliminare annunci pubblicitari ;

; Pulizia disco e del browser ;

; Password manager.

E può essere utilizzato sia su dispositivi Windows e Mac che su device mobile Android e iOS.

Ribadiamo la promo del momento disponibile sul sito di TotalAV: solo per poco tempo, questo software costa solo 49€ per il primo anno invece di 149€.